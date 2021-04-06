En algunos casos necesitan orientación para presentar la declaración anual de personas físicas, pero en otros están enfrentando la escasez de citas y fallas técnicas. En redes sociales, muchos cont...

En algunos casos necesitan orientación para presentar la declaración anual de personas físicas, pero en otros están enfrentando la escasez de citas y fallas técnicas. En redes sociales, muchos contribuyentes están manifestando los problemas y dudas que están teniendo para presentar la declaración anual de personas físicas. En algunos casos necesitan orientación, pero en otros están enfrentando la escasez de citas y fallas técnicas.

Escasez de citas para generar la e.firma

Al parecer, el problema principal es la escasez de citas. Algunos contribuyentes quieren acudir a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para realizar algún trámite, pero no pueden porque no hay citas suficientes debido a la contingencia sanitaria. Algunos trámites se pueden hacer a través de internet, pero no todos. Por ejemplo, para generar la e.firma es necesario que el contribuyente genere una cita y acuda a las oficinas del SAT. https://twitter.com/UrielHM8/status/1379450056865107980

Dificultades para renovar la e.firma y la contraseña

Otro problema que están manifestando los contribuyentes tiene que ver con las dificultades para renovar la e.firma y la contraseña. Algunos contribuyentes están tratando de renovar la e.firma y la contraseña a través de internet, pero están enfrentando algunas dificultades y eso está generando múltiples dudas. https://twitter.com/Olivia29458563/status/1379431003920343040

Problemas y dudas

Además, los contribuyentes están enfrentando distintos problemas técnicos y dudas, por lo que se les está dificultando la presentación de la declaración anual de personas físicas. Entre las dificultades que están enfrentando los contribuyentes se encuentran las siguientes: https://twitter.com/LuisGal76672515/status/1379464652258611201 https://twitter.com/JUANDECIMOQUINT/status/1379468349818732551 https://twitter.com/anel\_fj/status/1379495212800688130 https://twitter.com/soyelepe/status/1379275544420880385 https://twitter.com/anel\_fj/status/1379495212800688130 https://twitter.com/JonDavi68387625/status/1379492848232505344

SAT da prórroga para presentar la declaración anual de personas físicas

En este contexto, el SAT publicó un documento que otorga una prórroga para la presentación de la declaración anual de las personas físicas. La fecha límite para cumplir con dicha obligación es el 30 de abril, pero se extenderá hasta el 31 de mayo.

Lamentable que no se haya otorgado prórroga a personas morales: IMEF

El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Ángel García-Lascurain Valero, aplaudió la medida de darle más tiempo a las personas físicas. Pero lamentó que no se le dio el mismo trato a las empresas al negarles una prórroga. “Es un beneficio útil para las personas físicas, pero hemos visto desde el año pasado una tendencia, no sólo de no apoyar sino de demeritar la labor del empresario en México, que son los que generan más de tres cuartas partes del empleo en el país, las remuneraciones que son la base del consumo, es parte del mismo ambiente en contra del sector privado que hemos visto”, acusó. El especialista indicó que el año pasado más de un millón de empresas desaparecieron, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). “Fueron empresas que dejaron de operar, es una situación muy grave porque se formaron a lo largo de generaciones y que México perdió”, enfatizó durante la presentación del Indicador IMEF. Las que sobrevivieron, apuntó, hicieron un enorme esfuerzo para presentar su declaración de impuestos en una situación extremadamente desafiante, considerando la ausencia de apoyos suficientes para preservar las fuentes de empleo.

Con información de El Universal.

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/celebran-prorroga-personas-fisicas-pero-piden-corregir-fallas-en-portal-del-sat

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