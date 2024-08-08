A partir de septiembre, presenta tus quejas y acuerdos de forma rápida y segura a través de un nuevo sistema electrónico La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) ha lanzado una innovadora plataforma para la presentación de quejas y acuerdos conclusivos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), prometiendo un proceso más eficiente y accesible para los contribuyentes a partir del primero de septiembre. La nueva herramienta, denominada Sistema Electrónico de Recepción de Solicitudes del Servicios (SERSE), transformará la manera en que se gestionan estos trámites, eliminando la opción de hacerlo por correo electrónico y centralizando las solicitudes en un sistema digital y presencial. Según el ombudsman de los contribuyentes, la principal ventaja del SERSE es la capacidad de procesar solicitudes de manera eficiente, garantizando transparencia y proporcionando acuses de recepción instantáneos. Esta mejora significa que los contribuyentes podrán realizar trámites desde cualquier lugar, evitando desplazamientos innecesarios y facilitando el acceso a servicios de manera extendida, desde las 9:00 hasta las 23:59 horas, todos los días.

Resoluciones más rápidas

Además, la Prodecon subraya que este sistema no solo simplifica los procesos, sino que también promueve una resolución más rápida de las disputas con el SAT, mejorando la interacción entre el contribuyente y la autoridad fiscal. Las quejas y acuerdos conclusivos, que intervienen en situaciones de desacuerdo con las decisiones del SAT, ahora se manejarán de manera más efectiva, permitiendo una mediación oportuna que puede llevar a soluciones amistosas entre las partes involucradas. El organismo señaló que este avance representa un paso significativo hacia la modernización de los servicios tributarios en México, reflejando un compromiso continuo con la mejora de la administración fiscal y la satisfacción del contribuyente.