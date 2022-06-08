La defensa de Lozoya señaló que están en negociaciones y que el monto que recientemente pagó no está relaciondo con los casos Odebrecht y Agronitrogenados. El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, pagó 2 millones 695 mil 985 pesos a la Secretaría de Hacienda por los impuestos que adeudaba en 2016, razón por la que ya no será imputado ni procesado penalmente por defraudación fiscal, informó su defensa. En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este martes que aún no hay un acuerdo entre Pemex y Emilio Lozoya para la reparación del daño por las afectaciones derivadas de los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

¿Qué fue lo que pagó Lozoya?

En un comunicado, su abogado Miguel Ontiveros Alonso señaló que están en negociaciones y que el monto que recientemente pagó Lozoya, por 2.5 millones de pesos, es por un adeudo de impuestos correspondiente a otro caso. Asimismo, el texto señala que Lozoya estaría dispuesto a pagar 10.7 millones de dólares y que el compromiso con las víctimas, la Fiscalía General de la República y las instituciones del Estado es "firme, sólido y permanente". https://twitter.com/OntiverosAlonso/status/1534133818197778433 Como reportamos, el 20 de abril, se realizó una audiencia presidida por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, en la cual la Fiscalía General de la República (FGR) buscaba iniciarle un tercer proceso penal, ahora por el delito de defraudación fiscal. Para evitar una nueva imputación, Lozoya ofreció a la SHCP pagarle la totalidad de los impuestos que presuntamente evadió en el 2016, por un total de 2 millones 695 mil 985 pesos por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), a pesar de que su defensa lo declaró inocente por este cargo. Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) publicó un comunicado en el que enfatizó que el adeudo pagado no tiene ninguna relación con los casos Odebrecht y Agronitrogenados. https://twitter.com/FGRMexico/status/1533971812845068294 De acuerdo con Reforma, desde marzo pasado, el Consejo de Administración de Pemex aceptó la oferta de Lozoya para reparar un daño de 7 millones 385 mil dólares por el caso de los presuntos sobornos de Odebrecht y 3 millones 400 mil dólares por el de Agronitrogenados, relacionado con la planta "chatarra" comprada por la petrolera a Altos Hornos de México (AHMSA). En abril, el gobierno federal canceló las audiencias en las que Lozoya buscaba negociar su libertad y desaprobó las ofertas económicas del ex director de Pemex.