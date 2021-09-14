Algunas empresas que tenían trabajadores subcontratados los migraron a esquemas como asimilados, persona física con actividad empresarial, honorarios o al RIF.

Con la reforma en materia de outsourcing o subcontratación laboral*,* una de las figuras que sufrió más cambios es la sustitución patronal. Básicamente, la sustitución patronal se refiere a trasladar a los trabajadores entre patrones conservando sus derechos. Es decir, la empresa debe reconocer los derechos laborales de los empleados que tenía subcontratados y que pasaron a su nómina.

Asalariados a otro régimen

Sin embargo, hay trabajadores que salieron del outsourcing y perdieron su seguridad social. Esto se debe a que algunas empresas hicieron que cambiaran de régimen, de sueldos y salarios a un esquema de asimilados, persona física con actividad empresarial, honorarios o al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF).

Simulación y defraudación fiscal

Pero de acuerdo con Rolando Silva Briceño, integrante de la comisión técnica de seguridad social del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), las empresas que solicitaron a sus trabajadores que se den de alta con un régimen diferente al de sueldos y salarios, podrían estar simulando y solicitando al trabajador que simule. En entrevista con El Contribuyente, el especialista dijo que dicha simulación se podría incluso calificar como defraudación fiscal. Además, agregó, es una infracción en términos laborales y hay un quebranto para el seguro social. La simulación mencionada, explicó el especialista, tiene como objetivo no cumplir con las obligaciones que tienen los patrones. Es decir, se utiliza para evadir el pago de seguridad social, indemnizaciones en caso de despidos injustificados, aguinaldos, primas vacacionales, utilidades, entre otras obligaciones. Silva Briceño dijo que no es imposible que un trabajador se convierta en un prestador de servicios. Porque en un remoto caso, el trabajador se podría convertir en un proveedor de la empresa, y eso no está prohibido. Pero el especialista aclaró que sería muy complicado de explicar y se necesitarían muchos argumentos, para justificar que algo que antes se pagaba con un salario hoy se paga con un honorario, cuando es la misma acción. En este contexto, el integrante del Colegio de Contadores reiteró que hacer que el empleado haga lo mismo que cuando estaba subcontratado, y solicitarle que se dé de alta con un régimen distinto al de sueldos y salarios, es una simulación. Porque si son trabajadores de la empresa y lo van a seguir siendo, cambiarlos a cualquier esquema es ilegal.

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