La UIF estima que los recursos ilícitos generados por delincuencia organizada ascienden a mucho más que lo reportado por la FGR

La UIF estima que los recursos ilícitos generados por delincuencia organizada ascienden a mucho más que lo reportado por la FGR

Los recursos ilícitos generados por delincuencia organizada fueron del orden de 1 billón de pesos entre 2016 y 2018. Así lo manifestó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), durante el informe de Evaluación Nacional de Riesgo y la Estrategia de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. El funcionario federal expresó que la evaluación de riesgo en el combate al blanqueo de dinero presenta tres principales elementos:

Primero, la amenaza. La cual trata de los riesgos externos asociados al lavado de capitales

Segundo, las vulnerabilidades. Es decir, los problemas de diseño institucional.

Tercero, el delito precedente, consistente en todas las acciones que se concatenan para la ejecución del lavado de dinero.

Santiago Nieto expresó que, aunque algunos cárteles han perdido su posición, como el de Santa Rosa de Lima, la delincuencia organizada ha multiplicado sus actividades delictivas. Al mismo tiempo, se ha exponenciado el tráfico y robo de hidrocarburos, así como el tráfico de drogas y los delitos de secuestro y extorsión. De acuerdo con la información proporcionada por el Consejo de la Judicatura Federal y de la Fiscalía General de la República, así como por el número de denuncias presentadas por la UIF y otras instancias, las ganancias de los grupos delictivos ascienden a alrededor de un billón de pesos entre los años 2016 y 2018. Estamos hablando de alrededor del 20% del presupuesto federal para 2021. Sin embargo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera enfatizó que la unidad a su cargo estima que el monto reportado ante la FGR es incluso mayor a la cantidad antes mencionada.

Por otra parte Juan Pablo Graf, titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), participante invitado en el informe, indicó que una de las vulnerabilidades que facilita las operaciones de lavado de dinero en México, es el uso de efectivo en la economía nacional y la falta de inclusión financiera. Explicó que “si bien hemos tenido esfuerzos, sí tenemos que notar que todavía en términos de inclusión financiera, en algunos comparativos internacionales, nos quedamos cortos”. Juan Pablo Graf añadió que “México tiene que avanzar más en inclusión financiera para ganarle al efectivo, controlar las transacciones y tener mayor claridad y trazabilidad en las operaciones del sistema financiero”. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE:

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