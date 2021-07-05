Las ganancias reportadas del comercio de criptomonedas deben reportarse al SAT. Desde el 2019, el comercio con criptomonedas se considera como actividad vulnerable bajo la Ley Antilavado. Con la intención de prevenir el lavado de dinero, la autoridad exige que quienes realicen operaciones con ellas se reporten ante la autoridad fiscal. Hay que aclarar que el sujeto obligado es la persona física o moral que maneja las plataformas digitales a través de las cuales se hacen estas operaciones. https://twitter.com/SATMX/status/1170071702484770826?ref\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1170071702484770826%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1\_&ref\_url=https%3A%2F%2Fwww.elcontribuyente.mx%2F2021%2F04%2Fse-debe-pagar-impuestos-por-las-inversiones-en-criptomonedas%2F

Pagar y declarar

En entrevista con El Contribuyente, el especialista fiscal Elio Zurita Morales, del Colegio de Contadores Públicos de México, afirma que sí se debe pagar impuestos por los ingresos que los contribuyentes mexicanos puedan tener a través de criptomonedas. Al respecto invoca el artículo 1 de la Ley del ISR, según el cual las personas tanto físicas como morales deben pagar impuesto sobre la renta por los ingresos, con independencia de la ubicación de la fuente de riqueza. “¿Qué pasa si yo no lo declaro, si yo no lo informo? Si la autoridad lo detecta va a presumir una discrepancia fiscal, que hay un ingreso que no fue declarado. Entonces, ¿qué pasaría? Que te haces acreedor a sanciones, dependiendo montos, dependiendo la situación ya será la sanción aplicable”, explicó. En entrevista con Reforma, Armando Gutiérrez, director en el despacho Gutiérrez Cervantes Contadores, explicó que si los ingresos por la venta de estos activos superan los 50 mil pesos anuales se debe de reportar en el portal de Prevención de Lavado de Dinero del SAT. Para facilitar el pago de impuestos y las otras obligaciones, los expertos recomiendan guardar los documentos necesarios. Por ejemplo, donde se demuestre el precio de compra y venta de la criptomoneda. Además, como señala el especialista, los traders deberían dar factura; en caso de comprar y vender por una plataforma, los contribuyentes deberían limitarse a las que sí ofrecen facturas.

Los riesgos

A finales de junio, el Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicaron un comunicado conjunto en el que previenen a la población sobre los riesgos inherentes en estos activos. De acuerdo con las autoridades del sistema financiero, las criptomonedas son mecanismos de almacenamiento e intercambio de información electrónica, pero sin valor intrínseco. Sus características tecnológicas pueden permitir usos futuros de diversa índole, pero tienen un valor muy volátil, por lo que se les considera especulativos. Con información de Reforma https://www.reforma.com/compra-o-vende-criptos-debe-reportarlo-al-sat/gr/

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