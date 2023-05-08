Especialistas consideran que una de las razones es el impacto económico de la pandemia de Covid-19, que habría llevado al cierre de negocios El Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró en el primer trimestre de este año el mayor monto de créditos incobrables de los últimos 10 años, con un total de 190,460 millones de pesos. Según reporta Reforma, estos créditos fiscales, que ascienden a 400,907 en total, son considerados de "baja probabilidad de cobro" debido a diferentes factores, como la falta de localización de los contribuyentes, su falta de recursos para pagar o el costo que implicaría al SAT litigar para recuperarlos. Esta cifra representa el 27.4% del total de los adeudos que los contribuyentes tienen con el SAT, y se suma a otros 473,207 millones de pesos que el fisco tampoco puede cobrar debido a disputas legales, señala el diario. De acuerdo con el Informe Trimestral de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda, el monto de los créditos incobrables en el primer trimestre de este año fue un 26.2% mayor que en el mismo periodo del año anterior. Una de las razones que se ha señalado para este aumento es el impacto económico de la pandemia de Covid-19, que habría llevado al cierre de negocios y a la falta de localización de algunos contribuyentes. Por su parte, Virginia Ríos, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, dijo a Reforma que, en algunos casos, personas que tributaban ante el fisco han fallecido durante la pandemia sin que se haya dado aviso de cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes, lo que ha generado notificaciones de adeudos pendientes. En total, al cierre de marzo de este año, se reportaron un millón 552 mil adeudos fiscales que sumaron 693,746 millones de pesos, de los cuales 503,285 millones se encuentran en alguna fase del procedimiento administrativo de ejecución para su cobro.