Al llegar a la mayoría de edad, propone, todos los ciudadanos se convertirían en contribuyentes. Aquellos que tengan ingresos, deberían pagar impuestos; aquellos que no, deberían declarar en ceros. La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, reveló en marzo que recibió la instrucción del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de trabajar en una nueva reforma fiscal. Sin embargo, adelantó que ésta no consistirá en aumentar los impuestos, sino en facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Diversos sectores de la sociedad se han pronunciado al respecto, aportando ideas sobre lo que debería contener esta reforma. José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo (Concanaco), dijo que una reforma fiscal ideal debería incluir una simplificación de trámites, una amplificación de la base de contribuyentes que incluya al sector informal, y que los mexicanos con 18 años cumplidos presenten su declaración anual. “¿Cuál es la reforma fiscal deseada? Se puede resumir en unos pocos puntos. Uno es la simplificación, que sea muy simple pagar impuestos en México, para que todos puedan pagarlos, que haya mayor inclusión y esto implica que quienes hoy están en la informalidad tengan que participar”, dijo el líder empresarial en videoconferencia. Al llegar a la mayoría de edad, propone, todos los ciudadanos se convertirían en contribuyentes. Aquellos que tengan ingresos, deberían pagar impuestos; aquellos que no, deberían declarar en ceros. “Que haya trazabilidad en las operaciones de cada persona, ello implica también esta inclusión que a la mayoría de edad sean causantes, aunque declare en ceros, pero que haya trazabilidad entre las operaciones que hace cada que una de las personas. “Incluso a los de ciertos ingresos habría que fijarles el tope con el que se haría, pudieran recibir a fin de año una devolución de impuestos pagados durante el año y que por sus ingresos no les corresponde contribuir sino recibir, eso sería una manera más justa” dijo. La reforma fiscal entraría en vigor a principios de 2022. Previo a ello, se establecerán mesas de diálogo entre el sector público y el gobierno. Éstas iniciarán después de las elecciones intermedias de 2021.

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