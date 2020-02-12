El director del IMSS dijo que la cantidad estimada de evasión por "outsourcing malo" significaría lo equivalente a 14 hospitales y 210 clínicas. La evasión vía outsourcing en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) asciende a 21 mil millones de pesos (mdp) anuales, de acuerdo con Zoé Robledo Aburto, director del IMSS. Al participar en el parlamento abierto en materia de subcontratación, que se está llevando a cabo en el senado, Robledo Aburto dijo que con todo lo que se evade, el IMSS podría adquirir lo equivalente a:

14 hospitales de segundo nivel y

210 clínicas de primer nivel

La evasión por outsourcing afecta a instituciones de seguridad social

El director del IMSS señaló que el "outsourcing malo" es un problema para las instituciones de seguridad social, pues reciben menos ingresos, lo que afecta a las instituciones de la siguiente manera:

Se entorpece el desarrollo de infraestructura,

reduce la contratación de personal y

afecta la calidad de los servicios de salud que se ofrecen

Por eso, Robledo Aburto dijo que el outsourcing ilegal afecta las prestaciones de los trabajadores y su relación con el seguro social. Esto aleja a los trabajadores de los servicios necesarios para su bienestar, expresó el director del IMSS.

Inauguración del parlamento abierto en materia de subcontratación

Al inaugurar el p**arlamento abierto en materia de subcontratación, la presidenta de la mesa directiva del senado, Mónica Fernández Balboa, dijo que el senado está reafirmando su compromiso de escuchar todas las voces e inquietudes a través de los diálogos que se llevarán a cabo. Esto con el objetivo de conciliar los intereses que convergen en las relaciones obrero-patronales. La legisladora expresó que el también llamado outsourcing, es una materia compleja. Por eso, dijo que se requiere de una regulación moderna, que tome los derechos de las personas contratadas bajo este régimen y las necesidades de las empresas. Fernández Balboa señaló que dicha figura laboral fue afectada por la corrupción y aprovechada para la simulación, la defraudación fiscal y la violación sistemática de los derechos laborales en México. La senadora dijo que el siguiente paso en la legislación debe darse de manera conjunta entre el Estado, las empresas y los sindicatos. “Para que el único interés afectado por la nueva legislación sea el de las empresas ilegales, que obtienen ganancias millonarias a costa del erario y los derechos de las y los trabajadores de este país”, expresó.

Es indispensable eliminar y castigar las prácticas ilegales: Gómez Urrutia

Durante su participación, el presidente de la comisión del trabajo y previsión social, Napoleón Gómez Urrutia, dijo que es indispensable revisar a fondo la subcontratación en México, para mejorarla y eliminar el outsourcing ilegal, que tanto daño le provoca a las personas trabajadoras en el país. El senador destacó que en la práctica un sin número de empresas convirtió la subcontratación en un medio de explotación laboral. Esto se debe a que se están violentado los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores. Mientras que las empresas beneficiarias están incumpliendo con obligaciones fiscales y obteniendo ganancias multimillonarias. Hoy dio comienzo un parlamento abierto para analizar el dictamen aprobado por las comisiones del trabajo y previsión social y de estudios legislativos segunda. Esto para construir los insumos pertinentes que sirvan de base para fortalecerlo, mejorarlo y con ello generar una mejor legislación.

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