El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los trabajadores del Estado regresarán a labores presenciales en octubre. En la conferencia mañanera de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los trabajadores al servicio del Estado regresarán de forma presencial a sus puestos hasta el 1 de octubre. Algunas áreas como atención a la gente, seguridad pública, el sector salud y la Presidencia de la República sí mantendrán el trabajo presencial. En todos los otros casos, no se regresará durante agosto y septiembre: “Se tomó la decisión de que no se regrese en dos meses, hasta el 1 de octubre, en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, seguimos trabajando igual como lo hemos venido haciendo”. El 23 de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican”. En el documento se establece que la suspensión de labores para los trabajadores del Estado se alargaba hasta el 1 agosto. Por otro lado, el presidente adelantó que el próximo lunes se darán a conocer los detalles sobre el regreso a clases.
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