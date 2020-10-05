Algunos especialistas creen que la recaudación se verá en problemas cuando los grandes contribuyentes ya no tengan deudas con el fisco. A lo largo de 2020, el Servicio de Administración Tributaria ...

Algunos especialistas creen que la recaudación se verá en problemas cuando los grandes contribuyentes ya no tengan deudas con el fisco. A lo largo de 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha enfocado en la recaudación de los grandes contribuyentes. Entre enero y agosto de este año, el fisco obtuvo de ellos más de 155 mil 194 millones de pesos. En el mismo periodo, varios contribuyentes han puesto su situación al corriente con Hacienda. Estos son los que han saldado adeudos con el SAT:

FEMSA ha pagado 8 mil 790 millones de pesos.

América Móvil 8 mil 290 millones de pesos.

Walmart 8 mil 000 millones de pesos.

Grupo Modelo 2 mil 000 millones de pesos.

IBM 669 millones de pesos.

Sin embargo, los ingresos tributarios totales han sufrido una caída importante debido al COVID-19. Entre enero y agosto, los ingresos alcanzaron 2.62 billones de pesos; esto representa una caída de -0.5% en términos reales frente al mismo periodo de 2019. En el año, los ingresos por IVA bajaron 1.8%, mientras que los de IEPS bajaron 5.2%. En este panorama, los esfuerzos del SAT para recaudar ISR de los grandes contribuyentes han ayudado a contener la caída de los ingresos tributarios totales.

En algún momento se secará el pozo

Una parte de esta estrategia se deriva de la reforma penal fiscal que se aprobó este año. Entre otras cosas, la reforma equipara la evasión fiscal con delincuencia organizada; desde que se anunció el cambio, varias empresas y especialistas tuvieron problemas con esta medida.

Debido a este cambio, varias empresas han saldado sus deudas con el SAT. Sin embargo, dos de ellas se han negado a ponerse al corriente con su situación fiscal por una diferencia de criterio con el fisco. Grupo Minera México y Comercializadora de Cárnicos Strattega, más conocidos por su marca comercial Bafar, tendrán que arreglarse en los tribunales ya que no se ha llegado a un acuerdo entre las dos partes.

El problema, de acuerdo con especialistas, es que la estrategia del SAT podría no ser sostenible a largo plazo. Además, la fiscalización agresiva puede ahuyentar la inversión de grandes empresas en el país. En entrevista con la revista Alto Nivel, la especialista en materia fiscal, Alil Álvarez Alcalá, explicó que hay muy pocas empresas en México que puedan pagar esta cantidad en impuestos. En ese sentido, el fisco deberá encontrar otros canales para aumentar o mantener la recaudación en los próximos años. Por otro lado, la especialista dijo que este tipo de estrategias pueden dañar la relación contribuyente-Estado. Por último, los cambios fiscales podrían llevar a las empresas a cambiar sus planes de inversión en el país.

Con información de Alto Nivel https://www.altonivel.com.mx/economia/el-arma-de-doble-filo-del-sat-con-la-que-recauda-mas

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