En un comunicado, la cúpula empresarial señaló que los cambios propuestos por el poder ejecutivo en el Paquete Económico 2021 vulneran los derechos de los pagadores de impuestos. Los cambios que Hacienda pretende hacer al Código Fiscal Federal son agresivos, expresó en un comunicado la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en particular en lo que respecta a la reclasificación de operaciones según el artículo 5-A. Según la cúpula empresarial, la modificación al artículo 5-A, consiste en dar una categoría de consecuencia penal, mientras que la confederación había solicitarlo no manejarlo así para evitar “abusos subjetivos” en su aplicación. Como parte de la Miscelánea Fiscal para 2021 se propone reformar el séptimo y último párrafo del artículo 5-A del CFF, que actualmente dice lo siguiente: “Los efectos fiscales generados en términos del presente artículo en ningún caso generarán consecuencias en materia penal”. Esta frase busca aclarar que, como parte de la regla general antiabuso, no involucra por su sola aplicación, sanciones en materias distintas a la administrativa fiscal. Sin embargo, esto no implica que no se pueda iniciar una investigación por la probable comisión de un delito, en caso de haber elementos que ameriten la investigación. No obstante, la Coparmex asegura que la modificación de dicho artículo afecta a todos los sectores empresariales. Ponen como ejemplo la figura de escisión (la división de una sociedad en dos o más, ya sean nuevas o no), que es un elemento corporativo básico. Con este cambio, dicen, lo anterior podría ser considerado una enajenación si da lugar a conceptos o partidas que no existían antes. Esto a su vez podría dar pie a la cancelación del sello digital de las empresas, los que provocaría un “daño irreparable”.

Pagan justos por pecadores

Coparmex destacó que con estas medidas, la autoridad está penalizando a todas las empresas, incluso a aquellas que cumplen con sus obligaciones, por culpa de unas pocas que viven en la ilegalidad. “Esta administración federal está nuevamente castigando a justos por pecadores al operar de manera tan abrupta. Por ello nos preguntamos: ¿Dónde quedan los derechos de los contribuyentes? ¿Dónde queda la balanza entre derechos y obligaciones de la autoridad y de los contribuyentes?”, se lee en el comunicado.

SAT vulnera la privacidad de los contribuyentes

La Coparmex también señala que otra de las modificaciones que se pretenden hacer al Código Fiscal de la Federación, como la modificación al artículo 45, que contemplaría que los auditores puedan tomar fotos y video de los bienes en el contexto de una auditoría (especificada en el artículo 40), que permitiría embargar los bienes de terceros por tener relación con el contribuyente auditado, vulneran los derechos de los contribuyentes. Sin embargo, según especialistas fiscales, la práctica de recabar información tomando fotos y videos, ya era utilizada por la autoridad. Además, su incorporación a la ley ayudaría a que el contribuyente tenga elementos para defenderse en caso de abusos por parte de la autoridad. La Coparmex destacó que está a favor de la lucha contra las empresas fantasmas o las empresas que simulan operaciones, sin embargo, no permitirá que esa situación afecte a las empresas que cumplen con sus obligaciones. https://twitter.com/Reginaldo\_EF/status/1304430898083844096 Puedes consultar el comunicado de la coparmnex, aquí. / Publicado: 11 septiembre 2020

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