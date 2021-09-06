Lo que debes saber sobre las tasas efectivas del Impuesto Sobre la Renta que publica el SAT. Ayer el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la tercera lista de tasas efectivas de Impue...

Lo que debes saber sobre las tasas efectivas del Impuesto Sobre la Renta que publica el SAT. Ayer el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la tercera lista de tasas efectivas de Impuesto Sobre la Renta (ISR). Esta vez se añadieron las tasas para 79 actividades económicas en 12 sectores económicos: comercio al por mayor, comercio al por menor, dirección de corporativos y empresas, industrias manufactureras, información en medios masivos, servicios financieros y de seguros, servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, servicios profesionales, científicos y técnicos y transportes, correos y almacenamiento; dentro de los cuales se encuentran las industrias de telecomunicaciones, alimentos y servicios inmobiliarios. A mediados de junio, el SAT informó en un comunicado que empezaría una serie de revisiones de la tasa efectiva del ISR a grandes contribuyentes.

En ese entonces se publicaron los primeros parámetros de referencia con respecto a tasas efectivas de impuesto para la medición de riesgos impositivos correspondientes a 40 actividades económicas para los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019 sobre el padrón de grandes contribuyentes.

A inicios de agosto, el SAT publicó la segunda lista de tasas efectivas. En esa ocasión, añadió 84 actividades económicas para los mismos ejercicios.

Básicamente, se trata de una lista del porcentaje de los ingresos acumulables que las empresas pagan al fisco después de las deducciones. El SAT invita a los contribuyentes a consultar la tasa efectiva de ISR correspondiente a la actividad económica a la que pertenecen y compararla con su propia tasa efectiva de ISR respecto de cada ejercicio fiscal para medir sus riesgos impositivos. Si hay mucha diferencia, el SAT dice que los contribuyentes deben corregir su situación fiscal mediante la presentación de declaraciones anuales complementarias. Así, puede minimizar la posibilidad del inicio de revisiones profundas orientadas a corroborar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Controversia

Desde que se dieron a conocer las tasas efectivas, varias empresas y especialistas han dicho que el cálculo del SAT es erróneo. En un comunicado del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), por ejemplo, se criticó la forma en la que se calculan las tasas por el SAT. Según el fisco, se obtienen dividiendo el ISR causado entre los ingresos acumulables. Sin embargo, el CCE dice que este método no es correcto; según el organismo, lo correcto es efectuar el cálculo del 30% de impuesto sobre el resultado fiscal (utilidades), determinado conforme a las disposiciones que establece nuestra legislación tributaria. Puedes revisar las tasas efectivas en estos enlaces:

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