La prórroga se solicitará a fin de que los estados cuenten con las condiciones materiales y financieras para su puesta en marcha, dijo la titular de la STPS.

La prórroga se solicitará a fin de que los estados cuenten con las condiciones materiales y financieras para su puesta en marcha, dijo la titular de la STPS.

El Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral (CCIRSJL) acordó solicitar al Congreso de la Unión una prórroga de cinco meses para que la fecha del inicio de actividades de las autoridades locales que conforman la tercera etapa se prorrogue al 3 de octubre de 2022. Durante la Primera Reunión Ordinaria del año, el CCIRSJL puntualizó que de aprobarse esta prórroga, se brindarán tiempos razonables para lograr la implementación ordenada y simultánea del nuevo modelo laboral en todo el país.

Doce estados solicitaron prórroga para última etapa de la reforma laboral

Asimismo, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, indicó que el artículo quinto transitorio de dicho decreto señala que los centros de conciliación y los tribunales laborales locales deberán iniciar actividades de manera simultánea en un plazo que vence el 1 de mayo de 2022, por lo que toda prórroga requeriría de una reforma legislativa. No obstante, Alcalde Luján, resaltó que tras recibir peticiones por parte de autoridades de doce estados del país, que comprende a la Ciudad de México, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, se tomó la decisión de establecer dicha prórroga. “Diversas autoridades locales expresaron preocupación por la fecha establecida para el arranque de esta última etapa debido a que sus calendarios presupuestales y de obra les impedía reunir las condiciones materiales y financieras necesarias para la adecuación, equipamiento, habilitación e inicio de funciones de sus nuevas instituciones locales, solicitando en consecuencia se estableciera una prórroga”.

76% de los conflictos laborales se resuelven en la primera audiencia de conciliación

Por otra parte, el director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), Alfredo Domínguez Marrufo, compartió que 76 por ciento de los conflictos laborales se resuelven en la primera audiencia de conciliación, donde a través del diálogo se han celebrado más de 18,000 mil convenios, siendo Campeche, Chiapas, Estado de México y Tabasco los estados que registran mayores tasas de conciliación en materia individual. Respecto a la legitimación de contratos colectivos de trabajo, señaló que se ha consultado a un millón 123 mil trabajadores mediante seis mil eventos electorales a través de los cuales dos mil 951 contratos colectivos de trabajo han sido votados por los trabajadores. En materia registral, cuya función a nivel nacional inició en noviembre de 2021, "el CFCRL ha realizado 944 convenios de revisión salarial; 511 sustituciones patronales; 213 revisiones integrales de contratos colectivos de trabajo; además de 1,195 registros de revisión salarial; casi 700 registros de reglamentos interiores de trabajo; ha emitido 500 constancias de representatividad, y alrededor de 200 tomas de nota”, concluyó Domínguez Marrufo. Puedes ver la información que publicó la STPS aquí / Fecha de publicación: 18 de enero de 2022.

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