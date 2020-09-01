El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió no aumentar impuestos los primeros 3 años de su gobierno; sin embargo, Ricardo Monreal asegura que es necesario una política fiscal debido a los efectos de la pandemia. A pesar de la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de no aumentar los impuestos en los primeros 3 años de su gobierno, Ricardo Monreal, senador de la bancada de Morena, señaló que es urgente una política fiscal progresiva y no descarta un aumento de impuestos debido a los efectos provocados por la pandemia del coronavirus.

“Se requiere un nuevo pacto fiscal. El presidente dijo 'no voy a enviar ninguna iniciativa que modifique impuestos, que altere impuestos, que cree nuevos impuestos'. Puede decir eso el presidente y lo puede sostener, al menos durante los primeros tres años, pero nadie contaba con la pandemia, nadie esperaba que fuera tan profunda”, dijo en entrevista con Javier Risco para El Financiero Bloomberg.

En otra entrevista, esta vez al término de la reunión plenaria de los senadores morenistas, celebrada el día de ayer, Ricardo Monreal comentó que se tendrá que revisar esta reforma progresiva durante el próximo periodo de sesiones de la actual legislatura, en el marco de la discusión de la Ley de Ingresos del próximo año. Monreal destacó que la concepción de una política fiscal progresiva implica que “tengan que pagar más los que más tienen. Asegura que no es nuevo ni tampoco es comunismo, “en todo el mundo se está aplicando”. No ofreció más detalles respecto a las características de estas reformas, pero aseguró que serían similares a las propuestas por el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien planteó la necesidad de gravar la riqueza y hacer que los grandes contribuyentes paguen más impuestos. “A pesar de que el presidente de la república hizo un ofrecimiento de que no enviaría ninguna iniciativa de carácter fiscal en los primeros tres años, la terca realidad se nos impondrá y tendremos que revisar con mucha urgencia la política fiscal progresiva. Desde mi punto de vista, el Poder Legislativo puede iniciar una etapa de revisión y construcción de una política fiscal progresiva que enfrente los efectos devastadores de la pandemia”, dijo Monreal en entrevista con Javier Risco. En la entrevista para El Financiero Bloomberg, el senador calificó la situación económica del país como un proceso de devastación por el panorama a corto plazo que, desde su visión, es de una insuficiencia de recursos para atender los efectos poscoronavirus; para él, la solución es la política fiscal progresiva. El periodista cuestionó su capacidad para convencer al presidente al respecto, quien tiene fama de escuchar poco a sus asesores y cuya postura siempre ha sido contraria a incrementar los impuestos.

“Yo converso con el ejecutivo cada quince días y lo hago con mucha sinceridad. Me permite comentar con él de manera franca, abierta. Y estos análisis los hago con él y los voy a hacer con él porque se impone la terca realidad”, respondió.

Otra tema legislativo en el que dijo estar trabajando es el del ingreso básico universal, para cuya implementación serían necesarios entre 2 y 3% del producto interno bruto, esto es, entre 260 y 300 mil millones de pesos. También dijo tener en mente iniciativas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas.

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