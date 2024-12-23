Conoce los datos precargados que facilitarán el proceso y evita sorpresas al momento de cumplir con tus obligaciones fiscales.

Conoce los datos precargados que facilitarán el proceso y evita sorpresas al momento de cumplir con tus obligaciones fiscales.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó su simulador de declaración anual para el ejercicio fiscal 2024, diseñado para ayudar a las personas morales a conocer y preparar con anticipación los datos precargados necesarios para su declaración.

Este simulador incluye información clave como:

Pagos provisionales: ingresos, deducciones autorizadas y montos pagados.

Comprobantes de nómina: importes de nómina, retenciones declaradas y subsidio al empleo aplicado.

Información de ejercicios previos: acreditamientos y saldos pendientes de disminuir.

Para acceder a la herramienta, es necesario ingresar al portal del SAT, donde se encuentra el enlace directo en la sección "Presenta tu declaración anual personas morales. Régimen General ejercicios 2019 y posteriores".

Aunque en años anteriores el SAT complementaba el simulador con un documento de preguntas frecuentes, hasta el momento este material no ha sido publicado para el ejercicio fiscal 2024.

Aprovecha esta herramienta para cerrar el año con una planeación fiscal eficiente y sin complicaciones.