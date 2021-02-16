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Te decimos de qué tratan las nuevas Reglas Generales para conseguir el estímulo fiscal . Ayer se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las Reglas Generales para la Aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en Teatro, Edición, Libros, Artes Visuales, Danza y Música (Efiartes). Efiartes permite a contribuyentes invertir en proyectos visuales con hasta 10 millones de pesos; a cambio, los contribuyentes pueden reducir el pago de ISR en el ejercicio causado. Con los cambios publicados en el DOF, la Secretaría de Hacienda espera agilizar el registro y proceso de evaluación para conseguir el estímulo. Por otro lado, los ajustes en el programa buscan eliminar intermediarios y privilegiar el mérito artístico de la obra. Te decimos de qué tratan las nuevas reglas.

Sobre el proyecto

El cambio más importante es que no es necesario contar con un contribuyente aportante confirmado para registrar el proyecto.

Las Empresas Responsables del Proyecto de Inversión (ERPIs) podrán beneficiarse del estímulo fiscal hasta por dos proyectos por ejercicio, sin importar los que hayan conseguido en ejercicios anteriores. Las ERPIs son las personas morales o físicas que recibirán la aportación de un contribuyente y se encargarán de llevar a cabo el proyecto.

Cada proyecto será evaluado por el INBA para determinar la calidad artística. Los proyectos aprobados serán publicados en el Listado de Proyectos Susceptibles de Autorización en agosto de este año.

Por lo menos el 20% del costo total debe ser financiado por la ERPI.

Las ERPIs tendrán desde el 15 de febrero hasta el 16 de abril para registrar sus proyectos en línea para ser evaluados.

Sobre conseguir el estímulo

Los contribuyentes interesados podrán revisar el listado y elegir el proyecto que más les interese. Esta elección se hará en línea entre el 10 de agosto y el 3 de septiembre.

Por su parte, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) se encargará de investigar el cumplimiento de las ERPIs y de los contribuyentes interesados.

Los resultados de los proyectos aprobados se darán a conocer en octubre de 2021.

Aquí puedes leer las preguntas frecuentes sobre el Efiartes. Con información de Reforma y El Universal https://www.reforma.com/publican-nuevas-reglas-para-efiartes/ar2125706 https://www.eluniversal.com.mx/cartera/negocios/hacienda-cambia-reglas-de-registro-para-estimulo-fiscal-al-teatro

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