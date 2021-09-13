Los usuarios de BBVA México tuvieron problemas con la app y con cajeros automáticos. Desde la mañana del domingo 12 de septiembre, usuarios de redes sociales empezaron a reportar problemas con la a...

Los usuarios de BBVA México tuvieron problemas con la app y con cajeros automáticos. Desde la mañana del domingo 12 de septiembre, usuarios de redes sociales empezaron a reportar problemas con la app y los cajeros automáticos de BBVA México. Las quejas más usuales decían que no se podían hacer traspasos ni retiros en cajeros, mientras que la app no dejaba a los usuarios entrar y verificar su sueldo. Según señala Reforma, datos del portal DownDetector señalan que los principales problemas se dieron en las siguientes áreas.

53% en banca móvil.

27% en inició de sesión con el teléfono.

20% en cajeros automáticos.

A las 11 de la mañana, BBVA publicó en sus redes sociales un aviso donde informaba sobre "intermitencias en los servicios". https://twitter.com/BBVA\_Mex/status/1437087055004196866 Como señala El Financiero, hoy a las 8 de la mañana el banco dio a conocer que los servicios fueron restablecidos. Sin embargo, este último mensaje ya fue eliminado de las cuentas oficiales de BBVA, por lo que los problemas podrían seguir. Con información de Reforma y El Financiero https://www.reforma.com/reportan-usuarios-fallas-en-app-y-cajeros-de-bbva/gr/ https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/12/y-12-horas-despues-sigue-con-problemas-bbva/

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.