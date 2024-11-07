Los préstamos personales pueden ayudarte a consolidar tu negocio, a realizar ese viaje tantas veces soñado, a financiar los estudios o a remodelar tu casa. Son una alternativa práctica para hacer f...

Los préstamos personales pueden ayudarte a consolidar tu negocio, a realizar ese viaje tantas veces soñado, a financiar los estudios o a remodelar tu casa. Son una alternativa práctica para hacer frente a tus obligaciones o resolver una emergencia. ¿Quieres conocer más acerca de estos productos financieros y cómo conseguirlos? Aquí tienes la información que necesitas saber.

¿Qué son los préstamos personales?

Un préstamo personal es una fórmula de financiamiento en la que una institución financiera te presta una cantidad de dinero a cambio de que te comprometas a pagar en un tiempo determinado con los intereses que se generen. Esto significa que tendrás una suma de dinero para utilizar en lo que desees, inclusive para el pago de tu propia tarjeta de crédito.

Dichos créditos se pueden adquirir por sumas que van de los $500 hasta los $500,000, con distintos plazos y diferentes períodos de pago: mensuales, quincenales o semanales.

Beneficios de los préstamos personales

A diferencia de los préstamos tradicionales, los préstamos personales en línea ofrecen muchas ventajas, haciéndolos sumamente atractivos si buscas un financiamiento conveniente y ágil:

Rapidez : en un momento, puedes completar la solicitud online y recibir una respuesta casi inmediata.

: en un momento, puedes completar la solicitud online y recibir una respuesta casi inmediata. Comodidad : puedes solicitar tu préstamo a cualquier hora, desde la comodidad de tu hogar y sin sufrir por largas filas o dilatados períodos de espera.

: puedes solicitar tu préstamo a cualquier hora, desde la comodidad de tu hogar y sin sufrir por largas filas o dilatados períodos de espera. Mayor flexibilidad : que se traduce en menos requisitos.

: que se traduce en menos requisitos. Seguridad: la mayoría de las empresas financieras disponen de tecnología de punta para encriptar tu información y mantenerla segura.

¿Cómo solicitar préstamos personales con AvaFin?

De manera general, para solicitar un préstamo personal en México, cuentas con diferentes alternativas:

Financiera para el Bienestar

ISSSTE

Bancos

Cooperativas de crédito

Prestamistas en línea

Casas de empeño

Debes acudir a sus sucursales, tener una cuenta o relación laboral con ellos y pasar una serie de procedimientos para que se autorice tu crédito. No obstante, también existen apps que prestan dinero al instante, con trámites en línea rápidos y sencillos. Una de estas aplicaciones es AvaFin, una empresa fintech con tecnología de vanguardia que te provee de préstamos personales convenientes. ¿Quieres saber cómo? Sigue estos pasos:

Elige el monto que deseas obtener y el plazo para pagarlo. Puede ser desde $500 hasta $6,000 en 7, 14, 21 o 30 días. Regístrate, llenando una sencilla solicitud online con tu información básica. Espera la autorización del crédito que suele ser muy rápida. Recibe el dinero a través de una transferencia a la cuenta bancaria que hayas registrado.

Requisitos para solicitar préstamos personales con AvaFin

¡Seguro que cuentas con ellos!

Edad entre 20 y 65 años.

Credencial para votar y CURP (Clave Única de Registro de Población).

Contar con un teléfono nacional.

Correo electrónico.

Cuenta bancaria a tu nombre.

Comprobantes de domicilio (de los últimos 2 meses).

Recuerda que nuestra prioridad es ofrecerte préstamos personales de manera rápida y segura. Entra a la página de AvaFin y descubre las posibilidades que tienes al alcance de unos pocos clics, ¡es más fácil de lo que crees!