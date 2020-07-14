La Procuraduría Fiscal utilizó los acuerdos reparatorios para obtener más de 30 mil millones de pesos de grandes contribuyentes. La semana pasada, se dio a conocer que Walmart firmó un acuerdo reparatorio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Como parte de este acuerdo, según El Universal, la minorista debía publicar, en un diario de circulación nacional, una disculpa y un exhorto a la sociedad a que cumplan sus obligaciones fiscales. El propio Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, compartió en su cuenta de Twitter el desplegado de Walmart México y Centroamérica. https://twitter.com/cromero\_aranda/status/1280991009183346689?ref\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1280991009183346689%7Ctwgr%5E&ref\_url=https%3A%2F%2Fwww.elcontribuyente.mx%2F2020%2F07%2Fwalmart-ibm-y-femsa-son-obligados-a-disculparse-por-no-pagar-impuestos%2F

Procuraduría Fiscal recupera 30 mil millones de pesos con acuerdos reparatorios

De acuerdo con el IMCO, estos acuerdos son celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado con la aprobación del Ministerio Público o el Juez de Control de Garantías con el fin de solucionar un conflicto y cuyo cumplimiento extingue la acción penal. Por lo regular, aplican para delito de baja cuantía o culposo. En dicho arreglo el acusado reparará el conflicto de algún modo que resulte satisfactorio para ambas partes. El acuerdo reparatorio forma parte de las soluciones alternas que existen al procedimiento ordinario penal establecidas en el artículo 184 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A través de este tipo de acuerdos reparatorios, la Procuraduría Fiscal de la Federación ha logrado recuperar 30 mil millones de pesos desde diciembre de 2019. En la mayoría de los casos, los acuerdos se han hecho con empresas que presentan irregularidades fiscales. De acuerdo con Romero Aranda, las empresas firman el acuerdo para evitar acciones penales por parte de las autoridades. Hay que recordar que este año entraron en vigor penas más fuertes por la reforma penal fiscal. Actualmente, la Procuraduría Fiscal gana cerca del 92% de los casos fiscales. En amparos, su efectividad es de 87%. Al ver estos números, los contribuyentes prefieren firmar el acuerdo antes que irse a juicio.

Con información de El Economista.

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