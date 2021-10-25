Recientemente se modificó el instructivo para la asignación de la CURP, y se estableció la nueva "CURP certificada". El 18 de octubre, la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó una modificación ...

Recientemente se modificó el instructivo para la asignación de la CURP, y se estableció la nueva "CURP certificada". El 18 de octubre, la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó una modificación al instructivo para la asignación de la Clave Única de Registro de Población (CURP). De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, uno de los cambios presentados en dicha modificación es la “CURP certificada”, que consiste en la expedición de la cédula con las siguientes leyendas:

CURP certificada: Verificada con el Registro Civil.

CURP certificada: Verificada con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

CURP certificada: Verificada con el Instituto Nacional de Migración.

El artículo indica que las CURP temporales no tendrán dichas leyendas. Así que, dependiendo del fin que se le dará, podrá estar verificada por el Registro Civil, por la Secretaría de Relaciones Exteriores o por el Instituto Nacional de Migración.

Ejemplo de una CURP verificada y certificada

Por ejemplo, en el caso de la CURP verificada por el Registro Civil, la dependencia comprueba que la clave tiene asociada o vinculada el acta de nacimiento de una persona mexicana, que está en la Base de Datos Nacional del Registro Civil (BDNRC). Las nuevas CURP incluyen, abajo del cuadro de información, una leyenda que dice “CURP certificada: verificada por el Registro Civil”. Además, el artículo señala que este cambio obedece a que anteriormente, eran muchas las dependencias las que emitían este documento, y para evitar que hubiera dobles claves, errores, etcétera, ahora el Registro Nacional de Población (Renapo) se dio a la tarea de unificar una sola CURP, la cual estará cotejada con la base de datos.

¿Cómo se descarga la nueva CURP certificada gratis?

Fiscalia explicó que la nueva CURP puede obtenerse siguiendo los siguientes pasos:

Ingresa a https://www.gob.mx/curp/.

Selecciona la opción de consulta: CURP o llenar con tus datos personales el formato.

En ambas opciones, pulsa la verificación antirobot y posteriormente da clic en el botón “Buscar”.

Aparecen los datos de tu CURP con nombre completo y campos del Registro Civil.

El documento puede imprimirse o descargarse.

El trámite es gratuito.

Con información de Fiscalia. https://www.fiscalia.com/publicaciones/16432 Puedes ver la modificación al instructivo para la asignación de la CURP aquí / Fecha de publicación: 18 de octubre de 2021.

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