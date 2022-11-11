De acuerdo con la Ley de Aviación Civil sí existe una posibilidad para que los usuarios de las aerolíneas mexicanas devuelvan el costo completo. ¿Sabías que puedes solicitar reembolso de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) de tu boleto de avión si no abordas o cancelas un vuelo? La TUA es un pago que los usuarios cubren en cada vuelo por el uso de las instalaciones del aeropuerto del cual despegan. Esta cuota la cobra la aerolínea, es independiente del precio del boleto y aplica para vuelos nacionales, internacionales, así como vuelos de conexión. Cabe destacar que el monto que cada pasajero debe pagar por uso de servicios e instalaciones de un aeropuerto representa entre el 15 y el 45 % del costo del boleto, y es cobrado por las aerolíneas para posteriormente entregarlo al puerto aéreo. De acuerdo con la Ley de Aviación Civil sí existe una posibilidad para que los usuarios de las aerolíneas mexicanas devuelvan el costo completo.

¿Cómo solicitar reembolso por TUA?

En entrevista con el portal Ciudadanos en Red, Fernando Gómez Suárez, analista independiente del sector aéreo, señaló que las malas prácticas de las aerolíneas y la falta de información proporcionada por las autoridades competentes impiden a usuarios conocer este derecho y ejercerlo en su calidad de consumidores. “El problema es que nadie hace nada, ni los legisladores, ni las autoridades por informar. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no puede actuar de oficio porque tiene que haber una denuncia, y el público no lo hace por desconocimiento”, dijo el especialista. Recientemente Volaris añadió a su portal un formulario para solicitar el reembolso, pero también está la opción de llamar al número 55 11 02 8000, donde se solicitará los siguientes datos:

Clave de reservación

PNR (Registro de Nombre del Pasajero es el código de reserva compuesto por tres letras y tres números)

Nombre completo

Correo electrónico registrado para la reservación

Copia de identificación oficial

Cuenta bancaria

La aerolínea contempla un reembolso después de las primeras 24 horas posteriores a la compra y al menos tres horas antes de la salida del vuelo siempre y cuando no se haya hecho documentación de equipaje. Mientras que VivaAerobus ofrece a sus usuarios el reembolso por la totalidad del boleto durante las primeras 24 horas de la cancelación, para ello se debe ingresar a https://www.vivaaerobus.com/es-mx/adicionales/reembolso-total. En este caso, la TUA podrá solicitarse por un periodo de 30 días naturales posteriores a un vuelo no realizado. Si el pasajero decide no realizar el viaje puede solicitar a la aerolínea, en el lapso de 24 horas siguientes a su compra, la devolución del precio del boleto. Transcurrido ese plazo, la aerolínea puede determinar las condiciones de la cancelación.

¿Qué establece la ley?

De acuerdo con la Ley de Aviación Civil, los usuarios de las aerolíneas en México sí pueden obtener la devolución de su dinero si deciden cancelar su compra y sólo deben cumplir con una condición. El artículo 47 BIS, Fracción VIII, de esta legislación establece lo siguiente: "El pasajero podrá solicitar la devolución de su boleto en caso de que decida no efectuar el viaje, siempre y cuando lo comunique al permisionario o concesionario en el lapso de 24 horas contadas a partir de la hora de la compra del boleto. Pasado este plazo el concesionario o permisionario determinará las condiciones de la cancelación" De acuerdo con un artículo de Ciudadanos en Red, si se considera que el 7.5 % de pasajeros pierden su vuelo, las aerolíneas percibirán este año cerca de 4 mil 610 millones de pesos de TUA por vuelos cancelados.