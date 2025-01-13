Descubre las tarifas actualizadas del Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2025, publicadas en el DOF. Conoce los cambios que afectarán trámites clave para ciudadanos y empresas desde enero.

Descubre las tarifas actualizadas del Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2025, publicadas en el DOF. Conoce los cambios que afectarán trámites clave para ciudadanos y empresas desde enero.

El 30 de diciembre de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2025.

De acuerdo con un texto publicado por IDC Online, este anexo presenta las tarifas actualizadas para derechos correspondientes a trámites y servicios gubernamentales, vigentes desde el 1 de enero de 2025.

En su texto, IDC Online expuso las principales modificaciones económicas que impactan a empresas y ciudadanos en diversos trámites clave:

Pasaportes y documentos de viaje

Derecho Especificación Cuota 2024 Cuota 2025 Expedición de cada pasaporte o documento de identidad (art. 20) Un año $848.60 $887.13 Tres años $1,654.61 $1,729.73 Seis años $2,247.54 $2,349.58 10 años $3,942.50 $4,121.49

Servicios de publicación

Derecho Especificación Cuota 2024 Cuota 2025 Servicios de publicación (art. 19-A) DOF por octava de plana $2,620.33 $2,739.29

Inversión extranjera