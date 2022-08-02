La recaudación tributaria de enero a junio del presente año fue de 2 billones 49 mil 680.5 millones de pesos El 29 de julio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) compartió los "Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al segundo trimestre de 2022". En los informes, la dependencia indicó que la recaudación tributaria se mantuvo sólida, al ubicarse en 2 billones 49 mil 680.5 millones de pesos (mdp). Lo anterior representó un incremento real anual de 2.7% con respecto a los primeros seis meses de 2021. La SHCP señaló que el incremento de la recaudación sucedió a pesar de la menor recaudación por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de combustibles y el subsidio complementario. Excluyendo este efecto, la recaudación fue superior a lo previsto en 172 mil 842 mdp y en 11.9% real anual, hilando siete meses de crecimiento anual consecutivo. Como resultado de las acciones emprendidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, en el periodo enero-junio los ingresos por concepto del Impuesto sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) fueron mayores en 16.1 y 3.4% anual en términos reales, respectivamente. La SHCP indicó que esto representa siete meses de crecimiento anual consecutivo en el caso del ISR y tres en el caso del IVA. Además, resaltó el desempeño del impuesto sobre las importaciones, que de forma anual se incrementó en 24.4% en términos reales, ligando así 17 meses de crecimiento anual. Puedes revisar la información que publicó la SHCP sobre los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al segundo trimestre de 2022 aquí / Fecha de publicación: 29 de julio de 2022.