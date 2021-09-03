Una parte de los trabajadores que salen del esquema de subcontratación han perdido la seguridad social porque las empresas los cambian de régimen fiscal. Las últimas cifras oficiales de la Secretar...

Una parte de los trabajadores que salen del esquema de subcontratación han perdido la seguridad social porque las empresas los cambian de régimen fiscal. Las últimas cifras oficiales de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) muestran que 2.7 millones de los 5 millones de trabajadores subcontratados ya han salido del esquema de outsourcing. En México había 5.02 millones de trabajadores subcontratados a noviembre de 2020, según cifras del IMSS. Sin embargo, como señala Reforma, datos del Instituto al 1 de agosto señalan que 17% del total de trabajadores subcontratados, cerca de 800 mil, fueron dados de baja. Esto puede significar que perdieron su empleo, se retiraron o cambiaron a otro régimen fiscal. En el último caso, es probable que hayan perdido su seguridad social.

Los cambiaron de régimen

En entrevista con Reforma, una trabajadora anónima del Infonavit contó que estaba subcontratada antes de la reforma y contaba con las prestaciones de ley. Cuando la reforma entró en vigor, la trabajadora fue absorbida directamente; sin embargo, en este proceso, la hicieron migrar al régimen de persona física con actividad empresarial. El problema es que en este régimen está obligada a emitir facturas y hacer declaraciones mensuales; además, perdió su seguridad social. Aunque su salario aumentó, la trabajadora dijo que esto no fue suficiente. En entrevista con Reforma, Rolando Silva Briceño, de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó que es ilegal obligar al trabajador a cambiar de régimen fiscal para intentar conseguir algún beneficio. Con información de Reforma https://www.reforma.com/eluden-empresas-sanciones-por-outsourcing/gr/

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.