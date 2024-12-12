Un estudio del Colmex para el SAT muestra cómo deducciones excesivas generaron pérdidas de 85 mil millones de pesos en Impuestos Sobre la Renta

Un estudio del Colmex para el SAT muestra cómo deducciones excesivas generaron pérdidas de 85 mil millones de pesos en Impuestos Sobre la Renta

Un estudio realizado por el Colegio de México (Colmex), a solicitud del Servicio de Administración Tributaria (SAT), reveló que la industria manufacturera en México utilizó de manera excesiva deducciones autorizadas para evadir el pago de 85 mil 984 millones de pesos en Impuesto Sobre la Renta (ISR) entre 2017 y 2022.

Sectores con mayor evasión

El reporte identificó que la industria del hierro, acero y metales no ferrosos concentra el mayor monto de evasión, acumulando 45 mil 388 millones de pesos, lo que representa 53% del total. Otros sectores destacados son:

Madera y papel: 18 mil 283 millones de pesos (21% del total).

Prendas de vestir: 8 mil 052 millones de pesos (9% del total).

“El principal mecanismo para evadir sería a través del deterioro de la base gravable, en especial el incremento de las deducciones autorizadas”, señaló el estudio.

Estrategias de evasión fiscal

El análisis del Colmex destacó que las principales deducciones utilizadas para reducir la base gravable incluyen:

Combustibles y lubricantes.

Gastos en general.

Devoluciones, descuentos y bonificaciones nacionales.

Los investigadores también señalaron que los contribuyentes no considerados grandes son los que concentran la mayor parte de la posible evasión, mientras que los grandes contribuyentes presentaron tasas efectivas de ISR ligeramente mayores.

Impacto en la recaudación

Según las estimaciones, la recaudación del ISR en la industria manufacturera se encuentra entre 52% y 52.5% por debajo de su potencial, lo que representa una importante pérdida para las arcas públicas.

“La evidencia global reciente muestra que la tasa efectiva que pagan las empresas suele ser reducida, ya que existen mecanismos de evasión y elusión fiscal que se han acentuado con la globalización”, advirtió el Colmex.

Importancia del sector manufacturero

El estudio resaltó la relevancia de la industria manufacturera en la economía mexicana, tanto para el mercado interno como para la exportación. Sectores como la industria automotriz y la fabricación de equipos electrónicos y eléctricos son los principales motores de exportación, representando el 66% de las exportaciones del sector. Junto con la industria metálica y la manufactura de maquinaria, concentran más del 77% de las exportaciones manufactureras.

“La industria manufacturera es un universo heterogéneo que incluye desde pequeñas empresas familiares hasta grandes exportadoras formales”, señaló el reporte.

El análisis excluyó las prácticas de evasión en el sector informal, concentrándose exclusivamente en empresas dentro del sector formal.