Las mineras más importantes en México reportaron utilidades de 229 mil millones de pesos durante el año pasado. En 2020, empresas mineras en México pagaron 235 mil millones de pesos en impuestos. Esto representa una caída de 49% frente a 2019 cuando se recaudaron 461 mil millones de pesos, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Los cinco grupos con las minas más importantes en México reportaron utilidades de 229 mil millones de pesos en 2020. Ese año, estos cinco grupos pagaron 17 mil millones de pesos en impuestos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esto significa que las empresas solamente pagaron 6% en impuestos por sus ganancias.

Presión internacional

De acuerdo con un reporte de la extinta Subsecretaría de Minería, solamente el 6.95% de las minas en el país están produciendo. Además, un poco más de la mitad de todas las minas están en postergación; es decir, se reactivarán cuando la economía sea más atractiva. Por esto y por la gran cantidad de recursos disponibles, México es uno de los destinos favoritos de las mineras. De acuerdo con el Sistema Integral de Economía Minera del Servicio Geológico Mexicano (SGM), el sector minero en México se compone principalmente por empresas chinas, canadienses y estadounidenses. Como vimos recientemente con First Majestic, a veces la relación entre el gobierno y las empresas extranjeras no es la mejor. La semana pasada, esta empresa canadiense anunció que que iniciaría un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones contra el gobierno de México. Esto se debe a que el SAT exigió un pago de 500 millones de dólares en impuestos; según la empresa, el gobierno se ha negado a negociar un trato.

Otro impuesto al sector

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para aumentar el cobro de impuestos a estas empresas. Actualmente, el artículo 263 de la Ley Federal de Derechos establece que las empresas deben pagar según las hectáreas concesionadas; sin embargo, según la iniciativa, en otros países de América Latina las empresas pagan según la venta de sus productos. La iniciativa propone un impuesto de 5% sobre la venta del mineral principal y minerales secundarios, y 8% para oro, cobre y plata. De acuerdo con los legisladores, esto aumentará la recaudación a los niveles de la región para esta industria. Con información de Milenio https://www.milenio.com/negocios/mineras-ganaron-15-mil-mdd-pagaron-6-impuestos

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