No existe un tabulador de honorarios profesionales por la prestación de servicios de la Contaduría Pública, aclaró el Instituto. A través de un comunicado, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) aclaró que no han difundido ningún documento o guía que indique los honorarios que deban cobrar sus asociados por los servicios de contaduría pública. Luego de que se difundiera en internet un supuesto tabulador de honorarios profesionales elaborado por el Instituto, la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del IMCP, Laura Grajeda, aseguró que los estatutos prohíben de forma expresa que los integrantes de las comisiones nacionales cobren honorarios por la impartición de cursos a los Colegios Federados. https://twitter.com/IMCP/status/1560402854224986119 "El IMCP no ha concertado, elaborado o difundido ningún documento o guía que se vincule con los honorarios que nuestros asociados deberían cobrar por sus servicios, y por lo tanto, rechazamos de manera categórica que personas ajenas a la profesión contable organizada del país y sin ética usen el logotipo del IMCP, para tratar de hacer valida información que solo confunde a la sociedad, y en particular, a las asociadas y asociados", se lee en el comunicado. Asimismo, reiteró que todas las comunicaciones y anuncios oficiales son divulgados a través de las redes sociales del Instituto y del portal web www.imcp.org.mx.

Cabe destacar que los servicios que el IMPC ofrece son los siguientes:

a) Información relevante y actualizada en su portal electrónico. b) Certificación Profesional. c) Emisión y/o traducción de la normatividad. d) Representación ante autoridades gubernamentales. e) Publicación de la revista Contaduría Pública. f) Difusión de disposiciones y circulares emitidas por entidades hacendarias, regulatorias y normativas del país. g) E-commerce. h) Resumen de las noticias publicadas en los periódicos de mayor circulación del país, acerca de los temas más relevantes de la Contaduría Pública.