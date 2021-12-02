Luisa Alcalde Lujan dijo que con este incremento al salario mínimo alcanzará para comprar 10 kilos de tortillas. El 1 de diciembre pasado, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), integrada por representantes de los patrones, trabajadores y gobierno, acordó aumentar el salario mínimo en un 22% a partir del 1 de enero de 2022. El salario mínimo subirá de 141.70 a 172.87 pesos diarios en la mayoría del país; mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte pasará de 213.39 a 260.34 pesos diarios. Asimismo, los salarios mínimos profesionales del listado integrado por 61 profesiones, oficios y trabajos especiales también recibirán un incremento de 22% a partir del 1 de enero del próximo año. Luisa María Alcalde Lujan, secretaria de Trabajo y Previsión Social, mencionó que este incremento no sólo beneficia de manera directa a 6.3 millones de trabajadores que ganan el salario mínimo, sino también a familias adicionales, ya que “al incrementar los ingresos también se puede comprar más, se fortalece el poder de compra, entonces se puede comprar en los diferentes negocios, servicios y eso ayuda a fortalecer la economía local”. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) mencionó que con este incremento alcanzará para comprar 10 kilos de tortilla, representando 3.5 kilos más en comparación con el salario de 2018.

El incremento al salario mínimo

El aumento de los salarios mínimos generales se integra a partir del salario mínimo vigente en 2021, más la suma de un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 25.45 pesos para la ZLFN y de 16.90 pesos para el resto del país, y un incremento por fijación de 9%. De acuerdo con Luján, esto representa un incremento de 948 pesos mensuales, mientras que en la frontera norte significa un incremento de mil 428 pesos adicionales al mes; es así como México pasa del lugar 80 al 67 en cuanto a salarios mínimos a nivel internacional, por encima de Colombia, Perú y Ucrania. Estos 6.3 millones de trabajadores beneficiados por el incremento, representan el 30% de los trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dijo la funcionaria. Con información de El Economista y El Sol de México https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Con-el-incremento-al-salario-minimo-alcanzara-para-comprar-3.5-kilos-de-tortilla-mas-que-en-2018-STPS-20211202-0039.html https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/amlo-celebra-aumento-del-salario-minimo-beneficiaria-a-6.3-millones-de-trabajadores-stps-7553644.html

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