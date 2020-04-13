El 61 % de esta cantidad se encuentra en controversia, pues grandes contribuyentes promovieron medios de defensa, por lo que no pueden ser obligados a pagar mientras no exista una resolución definitiva. Por encima de los 740 mil millones de pesos es el monto total de los adeudos fiscales al Sistema de Administración Tributaria (SAT) hasta el mes de febrero 2020 desde enero de 2010. Febrero pasado es, al día de hoy, el último en aparecer en el registro, en la página de Datos Abiertos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El organismo también registró que el 61% de esta cantidad, equivalente a 458.3 mil millones de pesos, se encuentra en controversia porque los contribuyentes promovieron medios de defensa. Por ello no puede exigir el cobro hasta que no haya una resolución definitiva. Otros 213.5 mil millones de pesos son factibles de cobro y 68.4 mil millones difícilmente podrán ser cobrados por el SAT. Si comparamos la cartera de adeudos de este año con corte al primer bimestre, con la del mismo periodo el año anterior, observamos una disminución del 8.4%, o 39.4 mil millones de pesos menos. Los créditos fiscales existentes este año representan una mayor cantidad que el presupuesto asignado a los principales programas sociales que el actual gobierno ha impulsado recientemente, como la pensión para adultos mayores y el programa de Jóvenes Construyendo el futuro. Para darnos una idea, la cantidad asignada al programa social de adultos mayores para este año es de 113 mil millones de pesos en el 2020 y para el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro se asignó un poco más de 44 mil millones de pesos. TAMBIÉN TE PUEDE INTEREASR: https://www.elcontribuyente.mx/2020/04/el-sat-presume-que-las-devoluciones-de-impuestos-a-personas-fisicas-crecieron-88/ La semana pasada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refirió que los 15 grandes contribuyentes adeudan 50 mil millones de pesos en impuestos. El mandatario dijo que con su pago el gobierno podría ayudar a más pequeñas y a medianas empresas ante la crisis económica. El jefe del ejecutivo también dio a conocer que le pidió a Raquel Buenrostro, titular del SAT, que convocara a las grandes empresas, nacionales y extranjeras a pagar voluntariamente sus adeudos, o de lo contrario se procedería judicialmente. En contraste, el SAT registró también un aumento en la recaudación derivada del cobro de adeudos fiscales; se presume que en los dos primeros meses de este año el rubro incrementó en 316% en comparación al año pasado. Durante el primer bimestre del año se recaudó un total de 12 mil 270 millones de pesos. El año pasado, en el mismo periodo, la recaudación fue de tan solo de 2 mil 833 millones en este mismo concepto.

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