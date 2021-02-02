Además de un aumento en recaudación por auditorias, hay un aumento en percepción de riesgo. El año pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aumentó sus esfuerzos de recaudación por au...

Además de un aumento en recaudación por auditorias, hay un aumento en percepción de riesgo. El año pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aumentó sus esfuerzos de recaudación por auditorías. En los primeros seis meses de 2020, el SAT recaudó 269 mil millones de pesos por auditorías a nivel federal. Esto representa un aumento de 15.4% frente a los 233 mil millones de pesos que se recaudaron en todo 2019 y un crecimiento de 177% respecto al primer semestre de 2019 . Además, es un nuevo récord de recaudación para este medio. Al cierre del tercer trimestre, los números de las auditorías seguían aumentando. De acuerdo con datos de Hacienda, el fisco recaudó 417 mil millones de pesos por este concepto al cierre de septiembre. Esto representa un aumento de 136% frente al mismo periodo de 2019.

Récord de recaudación por auditorías en 2020

Por lo anterior, no es una sorpresa que los datos de 2020 muestren que se rompió otro récord. Al cierre del año, el fisco recaudó 496 mil 217 millones de pesos por auditorías. Esto representa un aumento de 106% frente a 2019; además, es el monto más alto registrado por este concepto. 306 mil millones de pesos de este monto se obtuvieron en efectivo. Los 189 mil millones restantes son recaudación virtual; es decir, por facultades de comprobación que reducen la cantidad de impuestos que los contribuyentes pueden compensar. El desempeño del SAT se debe a una combinación de varios factores. Por un lado, la autoridad dice que los resultados vienen de procedimientos más efectivos y la coordinación de sus áreas. Por el otro, algunos especialistas argumentan más presión fiscal y un acceso limitado a tribunales por la pandemia. Conforme aumentó la recaudación, también aumentó la percepción de riesgo de los contribuyentes. La última encuesta de percepción de riesgo; es decir, delsegundo trimestre de 2020, encontró que:

el 85% de los contribuyentes cree que es muy o algo probable recibir una sanción;

el 13% cree que es muy poco probable;

por último, el 2% no sabe o no respondió.

La percepción de riesgo de ser auditados ha ido aumentando constantemente desde 2019. La encuesta de 2020 encontró que llegó a su punto más alto desde que se tiene registro. Con información de Reforma https://reforma.com/xDi1Vr/capta-sat-500-mil-mdp-solo-con-auditorias/

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