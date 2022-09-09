Una de las razones por las que un gasto no aparece en la plataforma del SAT es porque la factura tiene algún error Las declaraciones de impuestos precargadadas son documentos digitales que el Servi...

Una de las razones por las que un gasto no aparece en la plataforma del SAT es porque la factura tiene algún error Las declaraciones de impuestos precargadadas son documentos digitales que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) prellena con base en las facturas o Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que el contribuyente emite y las que le emiten sus proveedores. De acuerdo con Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, a muchos contribuyentes les genera suspicacia que algunas facturas no aparezcan en la declaración precargada del SAT. En entrevista con El Contribuyente, la contadora dijo que en las declaraciones precargadas debería aparecer la información de todos los CFDI.

Motivos por los que una factura no aparece en la declaración precargada

Pero la especialista explicó que si la información de una factura no aparece prellenada en una declaración, podría ser por los siguientes motivos:

Porque la factura o CFDI que se emitió no se llenó correctamente o tenía errores.

Porque la factura se canceló y el contribuyente no se enteró.

O porque la plataforma del SAT estaba inestable y por error el sistema no registro el CFDI.

Pero la integrante del Colegio de Contadores Públicos de México, aclaró que la mayor parte de las veces sí aparece la información de las facturas en las declaraciones precargadas.

¿Cómo funcionan las declaraciones precargadas del SAT?

El SAT tiene en sus bases de datos la información de los CFDI, de los que emiten las personas físicas o morales y de los que les expiden por bienes, servicios, adquisiciones, gastos y otros, y esta es la información que la autoridad agrega directamente a la plataforma de declaraciones, la cual puede ser aceptada o modificada por los contribuyentes. Las personas físicas les restan las deducciones, y las personas morales calculan sus impuestos mensuales con un coeficiente de utilidad, y hasta la declaración anual meten las deducciones.