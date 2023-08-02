Los contribuyentes que quieran empezar a usar la nueva app, tienen que descargarla en su celular y configurarla El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente lanzó la aplicación Fact...

Los contribuyentes que quieran empezar a usar la nueva app, tienen que descargarla en su celular y configurarla El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente lanzó la aplicación Factura SAT Móvil, para generar y enviar facturas de ingreso versión 4.0 con el celular. Para que los contribuyentes aprendan a usar la nueva app y emitan facturas por medio del celular, la autoridad fiscal recientemente publicó el ‘Manual de usuario Factura SAT Móvil’.

Descarga y configurar la app Factura SAT Móvil

Los contribuyentes que quieran empezar a usar la nueva app, tienen que descargarla en su celular y configurarla. Para hacerlo, tendrán que seguir los siguientes pasos:

Descarga la aplicación Factura SAT Móvil. Disponible en Google Play para dispositivos Android y App Store para iOS. Inicia sesión capturando tu RFC y contraseña. Acepta los términos y condiciones. Valida tu información (nombre(s), apellido paterno y materno, o razón social) Configura los catálogos del apartado “Configuración”. Agrega la información de los campos opcionales si así lo requieres. Registra tus clientes frecuentes. Da clic en el botón guardar. Captura los datos de la factura. Sella la factura. Descarga los archivos XML y PDF (representación impresa) Comparte la factura por los medios que tengas habilitados en tu dispositivo (correo electrónico, WhatsApp, Messenger, etc.)

Aspectos a considerar sobre la nueva app Factura SAT Móvil

De acuerdo con la autoridad fiscal, algunos aspectos importantes a considerar sobre la nueva app Factura SAT Móvil, son los siguientes: