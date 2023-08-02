Los contribuyentes que quieran empezar a usar la nueva app, tienen que descargarla en su celular y configurarla El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente lanzó la aplicación Factura SAT Móvil, para generar y enviar facturas de ingreso versión 4.0 con el celular. Para que los contribuyentes aprendan a usar la nueva app y emitan facturas por medio del celular, la autoridad fiscal recientemente publicó el ‘Manual de usuario Factura SAT Móvil’.
Descarga y configurar la app Factura SAT Móvil
Los contribuyentes que quieran empezar a usar la nueva app, tienen que descargarla en su celular y configurarla. Para hacerlo, tendrán que seguir los siguientes pasos:
- Descarga la aplicación Factura SAT Móvil. Disponible en Google Play para dispositivos Android y App Store para iOS.
- Inicia sesión capturando tu RFC y contraseña.
- Acepta los términos y condiciones.
- Valida tu información (nombre(s), apellido paterno y materno, o razón social)
- Configura los catálogos del apartado “Configuración”.
- Agrega la información de los campos opcionales si así lo requieres.
- Registra tus clientes frecuentes.
- Da clic en el botón guardar.
- Captura los datos de la factura.
- Sella la factura.
- Descarga los archivos XML y PDF (representación impresa)
- Comparte la factura por los medios que tengas habilitados en tu dispositivo (correo electrónico, WhatsApp, Messenger, etc.)
Aspectos a considerar sobre la nueva app Factura SAT Móvil
De acuerdo con la autoridad fiscal, algunos aspectos importantes a considerar sobre la nueva app Factura SAT Móvil, son los siguientes:
- Las opciones “Agregar cliente” y “Generar factura” estarán disponibles únicamente para usuarios cuyo régimen les permita facturar.
- Se podrá seleccionar los regímenes que se tienen registrados ante el SAT.
- Cuenta con la opción de añadir hasta 15 productos y servicios.
- Se pueden agregar hasta 15 monedas más frecuentes.
- Agrega hasta 15 formas de pago.
- Selecciona el método de pago (PUE y PPD).
- Selecciona los códigos postales registrados ante el SAT.
- Agrega la cuenta predial si eres persona física y tributas en el RESICO (626) o en el régimen de arrendamiento (606).
- También disponible para personas morales.
- Se podrán agregar clientes frecuentes mediante la lectura del Código QR de la:
- Cédula de Datos Fiscales,
- Constancia de Situación Fiscal
- App Factura SAT Móvil.
- Guarda las plantillas creadas en la app Factura SAT Móvil, para facilitar la emisión del CFDI, ahorrando tiempo y esfuerzo en la captura de la información.
- La opción “compartir” desplegará una ventana para seleccionar el medio por el cual será compartido el CFDI previamente timbrado.