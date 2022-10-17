El fisco mexicano dio de manera directa 246 contratos a diversas empresas, monto que representa el 60% de todos los contratos En lo que va del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha adjudicado de manera directa 246 contratos a diversas empresas, monto que representa el 60 por ciento de todos los contratos. De acuerdo con información de El Heraldo, dichos contratos se adjudicaron previo a la salida de Raquel Buenrostro como jefa del SAT, quien ahora encabeza la Secretaría de Economía. Dicho medio reportó que de los 246 contratos adjudicados de manera directa representan un monto de 500 millones 123 mil 646 pesos. Además, menciona que algunos de estos acuerdos fueron para darle mantenimiento a instalaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), como tareas de desazolve, reparación del aire acondicionado o luminaria, al igual que para la adquisición de alimentos, uniformes, cursos de capacitación o traducción de eventos.

¿Para quiénes fueron estos contratos?

Según la investigación, en la lista de contratos figuran algunos nombres de empresas como Microsoft, que recibió un contrato por 70 mil 934 dólares, alrededor de 1.4 millones de pesos, para servicios de almacenamiento en la nube; o Cooperativa Pascual, por 1.5 millones de pesos, para el suministro de agua embotellada en las oficinas del SAT. También se adjudicó un contrato a D'Sazón Seguridad Alimentaria, S.A. de C.V., empresa que en 2011 habría simulado contrataciones con Escore Alimentos S.A. de C.V., ya que ambas tenían como apoderado legal a José Guerrero. En enero de 2020, la Secretaría de la Función Pública (SFP) multó con 1.5 millones de pesos a Escore Alimentos tras presentar documentación falsa para una licitación con el DIF. Otra de las empresas más beneficiadas es Sertres del Norte, de Jorge Briseño, que obtuvo 27 contratos por 92.6 millones de pesos para reparar e implementar sistemas de aire acondicionado en las instalaciones del organismo. Esta compañía suma un total de 134 contratos con el gobierno federal por más de 2.2 mil millones de pesos, según el portal QuiEsQuien.Wiki. Por su parte, el SAT argumentó que los contratos se le otorgaron debido a que fue una de las propuestas más baratas y porque era necesario contar con estos servicios, con el fin de mantener en óptimas condiciones los espacios de trabajo.