Representantes de trabajadoras del hogar expusieron las deficiencias que tiene el programa de Instituto piden modificación en el monto a pagar para cotizar en el IMSS, junto con otras demandas. Rep...

Representantes de trabajadoras del hogar expusieron las deficiencias que tiene el programa de Instituto piden modificación en el monto a pagar para cotizar en el IMSS, junto con otras demandas. Representantes de empleadas domesticas solicitaron al Senado modificar la iniciativa en materia de seguridad social que pretende hacer obligatoria la afiliación de este sector, ya que mencionaron algunas fallas de este programa piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta iniciativa, la cual fue presentada el 22 de abril de este año, pretende que sea obligatoria la afiliación al IMSS por parte de las trabajadoras del hogar, sin embargo, como menciona la secretaria colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadores del Hogar (Sinactraho), María de la Luz Padua Orihuela, este programa “ha resultado un fracaso. Y no podemos olvidar que la seguridad social es un derecho para todas y todos los trabajadores sin distinción”.

Los problemas con el programa

Entre las quejas sobre al programa están el requisito de cotizar 20 días para tener derecho a la seguridad social, poder utilizar los servicios al mes de haber pagado sus respectivas cuotas y no poder acceder a un crédito de vivienda, por lo que presentaron algunas propuestas para hacer modificaciones. Además, para Marcelina Bautista, directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), esta iniciativa para que la afiliación de estas trabajadoras sea obligatoria mantiene un sesgo discriminatorio. Dijo que en comparación de otros sectores formales que pueden disfrutar de los servicios del IMSS desde el primer día en que están inscritos, las trabajadoras del hogar deben de esperar hasta un mes después de comenzar a cotizar. Hasta octubre pasado se han afiliado al programa piloto 40 mil 92 trabajadoras, no obstante, esta cifra no representa ni el 2% de las personas que realizan esta actividad. La directora de incorporación y Recaudación del IMSS, Norma Gabriela López Castañeda, señaló que el gasto en salud de los mexicanos es de 7 mil pesos, mientras la prueba piloto cuesta aproximadamente mil pesos al mes, además incluye prestaciones y seguros como el de maternidad.

Las propuestas

María de la Luz Padua expuso que en ocasiones las jornadas de las trabajadoras pueden extenderse hasta 12 horas, además de que el 99% de éstas no cuenta con un contrato por escrito ni perciben aguinaldo ni vacaciones, prima vacacional o dominical ni el pago de horas extra. Es por eso por lo que algunas propuestas a modificación son:

Acceso a los servicios de seguridad social a partir de 8 salarios mínimos profesionales en un mes o lograr 30 horas en 30 días

vigencia de seguridad social desde el inicio de la relación laboral

suprimir cargas fiscales a los empleadores para incentivar la inscripción

facilitar el pago de cuotas en supermercados, tiendas de conveniencia, sucursales del Banco del Bienestar o pagos recurrentes a tarjetas de crédito

acceso a beneficios del Infonavit

en caso de que el empleador no las inscriba, que la multa sea de 100 a 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA)

creación de un cuerpo de inspectores que atienda las quejas de las trabajadoras del hogar

facilitar la incorporación del empleador como asegurado mediante la reducción de costos de 20% si se inscribe a la trabajadora.

Fondo para el retiro

Además, como menciona Mi Bolsillo México, la diputada por el partido Movimiento Ciudadano, María Alvares Solis, presentó una iniciativa de modificación a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para que las trabajadoras del hogar tengan acceso a un fondo para el retiro, de cesantía en edad avanzada y vejez. Con esto se debe de crear un fideicomiso público, el cual debe de estar manejado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como que la federación también pueda aportar recursos a este fondo, para asegurar un retiro digno para las trabajadoras. Con información de El Economista y Mi Bolsillo México https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Trabajadoras-del-hogar-piden-cambios-en-proyecto-para-seguridad-social-obligatoria-20211126-0049.html https://www.mibolsillo.com/retiro/Pension-proponen-fondo-de-retiro-para-trabajadoras-del-hogar-20211128-0011.html

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