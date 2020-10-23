Han pasado meses y el SAT sigue sin publicar las reglas generales sobre esquemas reportables.

El pasado 13 de julio, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) impuso un plazo de 10 días hábiles al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que emitiera las reglas de carácter general, los instructivos y los formatos guía para dar certeza jurídica en el tema de esquemas reportables. Esto lo publicó en el oficio PRODECON/SASEN/370/2020.

Se considera un esquema reportable a cualquier estrategia que genere o pueda generar, directa o indirectamente, la obtención de un beneficio fiscal. La nueva regla indica quelos contribuyentes y asesores fiscales obligados (CFF 197 y 198) entregarán la información de los esquemas reportables (CFF 200) a partir del 1 de enero de 2021. En su oficio, la Prodecon resalta algunos detalles que deben solucionarse para dar certeza jurídica a los esquemas reportables.

En primer lugar, los artículos 197-201 del CFF establecen quiénes son los sujetos obligados, los efectos y la forma de revelación de los esquemas reportables, así como la obligación del SAT de emitir las reglas de carácter general para la aplicación de estas disposiciones fiscales.

para la aplicación de estas disposiciones fiscales. Después, la regla 1.13. de la Resolución Miscelánea Fiscal dice que la información y documentación que se presente debe cumplir con los requisitos de los instructivos y formatos guía que publique el SAT sobre el tema.

El problema es que, hasta el momento, el SAT no ha publicado las reglas generales. Así, han pasado 102 días desde que la Prodecon impuso el plazo de 10 días. Como ya vimos, los esquemas reportables afectan tanto a contribuyentes como a asesores fiscales. Por eso, durante la “Cuarta Reunión Bimestral 2020 con las Coordinaciones Nacionales de Síndicos del Contribuyente de Coparmex y Concamin”, la Coparmex presionó a la autoridad fiscal para que publique las reglas.

La respuesta del SAT

En su página oficial, el SAT dio a conocer una respuesta a las demandas de la Coparmex y Concamin:

La publicación de las Reglas de Carácter General a las que se hace referencia en los artículos 197, último párrafo y 199, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, al encontrarse estrechamente vinculadas con el Acuerdo Secretarial que emitirá la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, han requerido de un trabajo conjunto por parte de este Órgano Desconcentrado que a la fecha sigue desarrollándose. No obstante, se destaca que la obligación contenida en el Titulo Sexto “De la revelación de los esquemas reportables”, del Código Fiscal de la Federación se publicó mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación desde el 09 de diciembre de 2019 con la finalidad de que los sujetos obligados implementaran todas las acciones y medidas internas que consideraran pertinentes a fin de estar en posibilidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a partir del 2021; es decir, su cumplimiento de ninguna forma se encuentra condicionado a la emisión de las referidas Reglas de Carácter General. Finalmente, se comunica que para que los sujetos obligados tengan certeza de la forma y términos en los que deberá presentar la información relacionada con los esquemas reportables, el Servicio de Administración Tributaria dará a conocer el esquema tecnológico que está desarrollando para dar cumplimiento a dicha obligación, tal como ha ocurrido en la implementación de otras reformas fiscales que han resultado trascendentales y de igual forma, dará a conocer las mencionadas Reglas de Carácter General a través de los canales oficiales de comunicación que para tal efecto se tienen destinados, tal como ha ocurrido en otras ocasiones.

Básicamente, el SAT todavía no tiene una fecha exacta para publicar las reglas. Sin embargo, la autoridad fiscal dice que el cumplimiento de esta obligación no está condicionado a la emisión de las reglas; es decir, los contribuyentes deben tomar las medidas internas que crean pertinentes. De todas formas, tanto a contribuyentes como asesores fiscales necesitan las reglas para hacer los ajustes necesarios. Con información de Fiscalia https://www.fiscalia.com/publicaciones/14645

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