Te explicamos las tres modalidades del programa ConstruYo de Infonavit, y te decimos los requisitos. El 31 de agosto empezó a operar el nuevo crédito ConstruYo Infonavit. Como parte de las medidas ...

Te explicamos las tres modalidades del programa ConstruYo de Infonavit, y te decimos los requisitos. El 31 de agosto empezó a operar el nuevo crédito ConstruYo Infonavit. Como parte de las medidas anunciadas por el gobierno federal para reactivar la economía del país, el Infonavit lanzó el programaque consiste en dar créditos de hasta 528 mil pesos.

El programa tiene como finalidad apoyar a los trabajadores que coticen en la institución, mediante un crédito para fincar en un terreno propio o ampliar su vivienda. De acuerdo con las autoridades, se espera que este año dos mil familias aprovechen el crédito. Este jueves, Carlos Martínez Velázquez, titular del Infonavit, anunció el primer paquete de 10 mil créditos del programa ConstruYo.

Las tres modalidades del crédito Construyo Infonavit

El crédito cuenta con tres modalidades principales: Reparaciones menores: consta de un crédito de hasta 85% del saldo de la subcuenta de vivienda, y hasta 28 UMA mensuales; es decir, hasta 73 mil pesos. Se pueden elegir plazos de 24, 30, 36 ó 42 meses. En esta modalidad de incluyen arreglos como cambio de piso en la vivienda, pintura, impermeabilización, etc. También hay que resaltar que habrá un verificador del Infonavit que dará fe de que las reparaciones se hicieron en el tiempo establecido. Ampliar o construir, pero con asesoría técnica: aquí, el monto depende del plazo, la capacidad de pago, el historial crediticio y la subcuenta de vivienda. Esta modalidad puede conseguir créditos de 85%, 150%, o el 200% del saldo de la subcuenta de vivienda, hasta 200 UMA mensuales; es decir, hasta 528 mil pesos. En este caso, solamente se pueden elegir plazos de 12 y 24 meses. En este caso, la persona contratada para la construcción debe ser un asesor técnico registrado ante el Infonavit. El Instituto depositará el dinero en la cuenta del derechohabiente, y él pagará al albañil.

**Ampliar o construir, pero con el apoyo de una constructora:**aquí, los montos y plazos son los mismos que en el caso anterior. La diferencia es que la empresa constructora debe estar registrada ante el Infonavit, y será la empresa la que reciba el dinero del Instituto.

Algunos puntos importantes

En este caso, el derechohabiente debe firmar un contrato en el que autorice esa transferencia.

Estas son las características más importantes del crédito:

Está disponible para todos los derechohabientes sin importar ingresos. Además, puede usarse para cualquier tipo de propiedad; es decir, privada, ejidal, comunal o derivada de un programa gubernamental de vivienda.

La propiedad puede no estar a nombre del derechohabiente. En este caso, solamente se necesita comprobar una posesión segura.

Los recursos del financiamiento se entregarán por ministraciones, conforme al avance de la construcción.

La edad del trabajador más el plazo de amortización no podrá superar los 70 años.

El trabajador debe tener una relación laboral vigente y por lo menos ocho meses cotizando con el mismo patrón.

Para conseguir este crédito, no se puede tener otro crédito vigente con el Infonavit.

¿Cómo pedir el crédito?

El trámite para solicitar el crédito consta de cinco pasos:

**Precalifícate.**Verifica si puedes solicitar el crédito y de cuanto será el monto que te prestaran. Haz el curso saber + para decidir mejor. El instituto ofrece información a través de videos o tutoriales para ayudarte a tomar una decisión. Solicita tu crédito. Acude a una oficina del Infonavit con los documentos necesarios Elige a un notario público. Tienes que elegir a un notario y tendrás que preparar la documentación que te solicite. Obtén la constancia de crédito. En este documento estarán establecidas las condiciones financieras y la fecha límite para concluir el trámite.

Documentos necesarios para solicitar el crédito

Solicitud de inscripción de crédito.

Acta de nacimiento original y copia.

Identificación oficial, presentar original y copia (INE, pasaporte vigentes)

Estado de cuenta bancario del trabajador con CLABE (Clave interbancaria Estandarizada) en copia, no mayor a 2 meses.

Estudio de valor y dictamen técnico del terreno. Tienes que solicitarlo con el formato de las unidades de valuación con las que trabaja el Infonavit. Consulta el directorio.

Contrato de obra a precio alzado y tiempo determinado.

Cédula de presentación y ficha técnica.

Proyecto arquitectónico: plano de localización y planos arquitectónicos, planos estructurales, planos de instalaciones (eléctrica, hidráulica, sanitaria, gas, teléfono, etc.), estudio de mecánica de suelos (en su caso) y memoria de cálculo.

Programa de obra y programa físico financiero.

Presupuesto para la construcción.

Licencia de construcción.

Con información de El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/asi-es-como-puedes-usar-tu-credito-construyo-por-hasta-528-mil-pesos

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.