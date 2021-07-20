El senador sugiere que la fecha límite sea el 1 de septiembre de este año. Ricardo Monreal, senador de Morena, publicó en sus redes sociales un video en que comunica que presentará una iniciativa de reforma al artículo primero transitorio del decreto que reformó diversas leyes en materia de outsourcing o subcontratación laboral. Este transitorio estipula que la fecha límite para que las empresas realicen los cambios necesarios en sus operaciones es el 1 de agosto de este año. Es decir, la fecha límite es en menos de dos semanas. El senador dijo que luego de reunirse con algunos de los actores económicos afectados por la reforma, y estimar que las empresas están lejos de cumplir con los requisitos que establece la ley tras la reforma, propondrá que la nueva fecha límite sea el 1 de septiembre. Para ello convocará a votar la nueva fecha límite en sesión extraordinaria, que se realizaría entre el 29 y el 30 de julio. Es importante notar que la iniciativa del senador, para tener carácter vinculante, tiene que ser aprobada previamente por el poder legislativo. El gobierno también hace uso del outsourcing, o subcontratación laboral, pero la fecha límite que ellos tienen es hasta el 1 de enero de 2022. Por ello, en entrevista con El Contribuyente, Guillermo Mendieta, especialista fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, instó a los legisladores a homologar ambos criterio, de modo que la iniciativa privada también tenga como fecha límite el inicio del próximo año.

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