La Prodecon recientemente publicó un artículo para saber si se deben pagar impuestos por recibir depósitos en efectivo. De acuerdo con el artículo, la duda deriva de un cambio fiscal implementado en 2022, para que los bancos entreguen información de los depósitos en efectivo de manera mensual y no anual. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) explicó que lo anterior se hizo con la reforma al artículo 55, fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR), para que la autoridad fiscal cuente con la información de manera oportuna, en caso de que decida ejercer sus facultades de fiscalización. Esto se debe a que el plazo anual hacía más lentos los procedimientos de la autoridad y, en consecuencia, la recaudación de las contribuciones. Sin embargo, el ombudsman fiscal aclaró que esta obligación no implica por sí sola que los depósitos en efectivo se deban sujetar al pago de impuestos, porque de ninguna forma determina que se trate de ingresos acumulables.

¿La autoridad puede cobrar impuestos por los ahorros?

La Prodecon indicó que la declaración informativa que presentan las instituciones financieras no versa sobre el saldo que cada contribuyente tiene en sus cuentas bancarias, sino únicamente respecto a los depósitos nuevos que reciba en éstas y que superen los 15 mil pesos. Además, señaló que no se toman en cuenta los pagos realizados por medio de cheques o transferencias electrónicas.

¿Qué pasa si recibo depósitos en efectivo en mi cuenta bancaria?

La Prodecon aclaró que actualmente no existe un impuesto sobre los depósitos en efectivo, pero advirtió que en caso de que mediante la declaración resulte que un contribuyente ha recibido depósitos en efectivo superiores a 15 mil pesos mensuales, la autoridad hacendaria está facultada para iniciar el ejercicio de sus facultades de fiscalización, para revisar lo siguiente:

El origen de dichos recursos.

Si los depósitos reportados coinciden con los ingresos declarados por los contribuyentes.

Si se pagó el ISR correspondiente por ese ingreso.

En el supuesto de que la autoridad hacendaria determine ejercer sus atribuciones de fiscalización, es importante que con la finalidad de aclarar el origen de los depósitos detectados, el contribuyente cuente con la documentación contable que soporte su procedencia. Esto se debe a que si bien actualmente no existe la obligación de pagar impuesto alguno por la sola recepción de efectivo en una cuenta bancaria, en caso de haber sido sujeto de facultades de fiscalización y de no acreditarse el origen de los depósitos, la autoridad fiscal podría presumir que tales depósitos son ingresos por actos o actividades por los que se deberá pagar contribuciones. Esto de conformidad con el artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación (CFF). Puedes ver la información completa que publicó la Prodecon aquí / Páginas: 34 a la 36 / Fecha de publicación: 25 de marzo de 2022.