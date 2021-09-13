Es por medio de redes sociales que algunos contribuyentes se quejan de la nueva plataforma del SAT. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) liberó recientemente una nueva plataforma para que los contribuyentes pueden agendar citas. El objetivo de esta herramienta es evitar que el acaparamiento de citas y aumentar la disponibilidad. No obstante, el propio fisco mexicano reconoció que a unas horas de haberse lanzado “el aplicativo ha sido objeto de ataques cibernéticos que intentan replicar el robo masivo de citas que existía anteriormente pero que hasta el momento han fracasado rotundamente debido a la robustez en la seguridad del programa”.

Cómo funciona CitaSAT

La idea de la plataforma es hacer más fácil el trámite de generar una cita para alguna de las oficinas del SAT, además de evitar los “robots” que acaparan las citas de manera voluminosa. Al momento de ingresar en la plataforma CitaSAT, se deben llenar los campos de Registro Federal de Contribuyente (RFC) y correo electrónico, y dependiendo del trámite a realizar, el aplicativo solicita más información. La plataforma envía un token al correo electrónico registrado y el usuario debe de introducirlo en la página para poder agendar la cita. Sin embargo, este código tiene un limite de tiempo de vigencia de aproximadamente 15 minutos.

El token llega muy tarde

La principal problemática que han presentado los usuarios es al momento de recibir el correo electrónico con el token, ya que a muchos les llega después del tiempo establecido, o incluso no lo reciben. Además, en lugar de recibirlo en la bandeja principal del correo, el código llega a la bandeja de spam. La propia jefa del SAT, Raquel Buenrostro, reconoció la semana pasada que una razón por la que la plataforma no funciona al 100% es porque una empresa de correo electrónico tiene identificadas las cuentas de correo oficiales del fisco como spam. Actualmente, el SAT está trabajando con empresas como Gmail, Hotmail y Yahoo para solucionar el problema del spam, en tanto, los usuarios siguen teniendo problemas para obtener las citas.

Quejas en las redes sociales

Pese a que la plataforma tiene poco tiempo de estar operando, las quejas de los usuarios en redes sociales llegaron rápido. En publicaciones en las páginas oficiales del SAT de Facebook y Twitter los contribuyentes han externado su molestia por los problemas que han tenido con CitaSAT. Aunque hay algunos sí han logrado concluir su trámite, la mayoría de los usuarios externan su malestar con la nueva aplicación. Te dejamos algunos de los comentarios: Verónica Luna “Tengo media hora intentando y no me llega el token a mi correo para confirmar la cita”. Duls Reyes “Gracias por agregar 10 min más... Ahora todo bien hasta que tengo que escoger el horario y nada. Se acabó el tiempo esperando me desglosara, este es mi tercer intento de hoy sin contar los del domingo, lunes y martes. Estoy harta”. Azul Mariana “Es increíble llevo más de 3 días intentando sacar una cita, lo he intentando en varios horarios, y de dispositivos diferentes y nada, su página no sirve, es imposible poder realizar trámites y sobre todo es una pérdida de tiempo. Pésimo servicio”. Saúl Domínguez García “El aplicativo FUNCIONA MUY MAL ya que el token tardó en llegar más de tres horas, con ese retardo es imposible confirmar una cita.” Rodrigo Velasco “Me parece una verdadera burla y sobre todo falta de respeto, que publiquen sus nuevos servicios, y no sirvan, más lento, más link, ahora contra tiempo, etc. etc, que falta de seriedad y criterio”. Sin embargo, también hay comentarios positivos de parte de algunos contribuyentes que lograron agendar una cita por medio de esta plataforma. Nash Olvera “Después de una semana de múltiples intentos por fin lo logré :) no se rindan, sí se puede!” Francisco Peraza “Muy buen servicio, hoy intenté y hoy conseguí mi cita, para el día viernes. Batallé un poco, al querer intentarlo desde el explorador de mi smartphone. Luego en mi PC no me dejo. Tal vez fue un golpe de suerte. Intente por la tarde con cada explorador que conozco, Mozilla fue el que logró darme resultados favorables. Saludos!!!!!”. Sel RoLo “Gracias!!! Yo justo el lunes agende la mía y ayer martes puede sacar mi e.firma...muy bien por esa actualización y puede ser que aquellos que se quejen sean los mismos que vendían las citas y con esta actualización ya no lo podrán hacer...no es que no sirva lo saturan ...exactamente esas personas que lo siguen vendiendo...háganlo en la madrugada.”.

El SAT responde

Cabe mencionar que el SAT responde a gran parte de los contribuyentes que comenta en redes sociales, solicitando que revisen su bandeja de spam o correo no deseado, ya que ahí es donde llega el correo con el token. Así mismo, los vendedores de citas siguen ofreciendo espacios, ya que en algunos comentarios anuncian su servicio de monitoreo de la página del SAT para conseguirles una cita por cierto costo. Desde que entró en operación la plataforma CitaSAT, Raquel Buenrostro recomendó a los contribuyentes utilizar la última versión de los navegadores como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox y Safari, ya que de esta manera la plataforma funcionará mejor.

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