La jefa de gobierno de la Ciudad de México indicó que las plazas del gobierno podrán ser heredadas a los familiares de los colaboradores que han fallecido durante la pandemia. Claudia Sheinbaum, je...

La jefa de gobierno de la Ciudad de México indicó que las plazas del gobierno podrán ser heredadas a los familiares de los colaboradores que han fallecido durante la pandemia. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó durante la conferencia de prensa del miércoles, que los familiares de los trabajadores de la administración a su cargo que fallecieron durante la pandemia de COVID-19 podrán heredar las plazas que estos ocuparon en vida. Determinó que la cantidad de trabajadores fallecidos durante el periodo referido, asciende a 800 sólo en el gobierno de la Ciudad de México. Sheinbaum explicó que “muchas de las familias nos han estado pidiendo el acceso para ocupar la plaza de su familiar; estuvimos de acuerdo”. La petición fue consultada y aprobada en conjunto con el **Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México,**con la finalidad de apoyar a quienes están interesados en ocupar la plaza de su familiar finado.

#EnVivo ▶️ #Videoconferencia de prensa. Presentamos el Autocinema Mixhuca. Una opción cultural y de entretenimiento para las familias de nuestra Ciudad, cuidando las medidas de higiene y sana distancia. https://t.co/tEMapC0nOl — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 15, 2020

Además de la entrega de un pago de marcha que se ha entregado a los trabajadores de la administración capitalina, por parte de la administración a su cargo y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El pago de marcha es una prestación que pueden cobrar los deudos para el pago de los servicios funerarios del trabajador fallecido, consistente en cuatro meses de pensión. Planteó que “hay familias donde la mujer enviudó y desea trabajar; les estamos dando esta oportunidad. Lo hicimos desde el Gobierno de la Ciudad, se lo notificamos al Sindicato Único y va a poder comenzar esta sustitución”. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/presidente-de-morena-pide-a-slim-y-a-salinas-pliego-pagar-mas-impuestos/ Con información del Gobierno de la Ciudad de México.

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