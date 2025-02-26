Empresarios critican las medidas del SAT contra maquiladoras IMMEX, acusando un doble cobro de impuestos que pone en riesgo a más de 6,500 empresas y la inversión extranjera en México El Gobierno f...

Empresarios critican las medidas del SAT contra maquiladoras IMMEX, acusando un doble cobro de impuestos que pone en riesgo a más de 6,500 empresas y la inversión extranjera en México El Gobierno federal ha intensificado sus acciones contra empresas del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), generando preocupación en el sector privado. Bajo la estrategia denominada "Operación Limpieza", la Secretaría de Economía (SE) suspendió las actividades de tres maquiladoras en Tijuana y Aguascalientes, argumentando que realizaron importaciones temporales simuladas por hasta 15 mil millones de pesos.

Medidas del SAT generan incertidumbre fiscal

Las empresas afectadas son Entryexit Import Manufacturing, Ranboy Sportswear y True Blue Manufacturing, las cuales, según la SE, hicieron un uso indebido del esquema IMMEX para evadir impuestos como el Impuesto General de Importación (IGI), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta (ISR), además de omitir cuotas al Seguro Social. En respuesta, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició embargos precautorios para recuperar los impuestos supuestamente evadidos. Sin embargo, esta acción ha sido criticada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que considera inaceptable la interpretación del SAT sobre la tributación en las maquiladoras.

Empresarios advierten sobre doble cobro de impuestos

La Coparmex denunció que el SAT busca gravar dos veces una misma operación. Según el organismo, la Regla de Comercio Exterior establece que las mercancías importadas bajo el programa IMMEX se consideran exportadas virtualmente, por lo que su venta se efectúa en el extranjero y no debería generar IVA dentro de México.

"No puede sostenerse que la misma mercancía se ubique simultáneamente fuera de México para efectos de importación y dentro del país para efectos de enajenación. Esta contradicción vulnera el principio de neutralidad y proporcionalidad tributaria, generando una carga fiscal indebida", señaló la Coparmex.

Además, la confederación advirtió que el criterio del SAT afecta la atracción de inversión extranjera, ya que genera incertidumbre jurídica para las empresas que buscan establecer operaciones en México.

Impacto en empleo e inversión

El sector maquilador es un pilar clave de la economía mexicana. Según datos de 2024, las empresas IMMEX generan 3.2 millones de empleos directos e indirectos. En diciembre de ese año, los ingresos de las maquiladoras alcanzaron 264 mil millones de pesos en el mercado nacional y 378 mil millones de pesos en exportaciones. Empresarios han advertido que medidas como la interpretación del SAT sobre el IVA, sumadas a las recientes reformas laborales, podrían desincentivar la inversión y afectar la competitividad del país.

SCJN decidirá sobre la controversia

Dado el impacto de la medida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá entre el 27 de febrero y el 3 de marzo la contradicción de tesis respecto a la mecánica de cobro de impuestos a las maquiladoras. Esta decisión será clave para definir el futuro de miles de empresas IMMEX y el tratamiento fiscal de sus operaciones. Mientras tanto, el sector privado sigue en alerta, señalando que el endurecimiento de la fiscalización sin claridad jurídica podría afectar la formalidad de las empresas y reducir el atractivo de México como destino de inversión manufacturera. El conflicto entre el sector empresarial y el SAT sobre el tratamiento fiscal de las maquiladoras refleja una tensión creciente entre el fisco y la iniciativa privada. Mientras el Gobierno argumenta que busca erradicar prácticas de evasión, los empresarios advierten que las acciones del SAT pueden generar incertidumbre jurídica, aumentar costos y desincentivar la inversión extranjera. La próxima resolución de la SCJN será determinante para el rumbo de la industria maquiladora y la competitividad de México en el comercio internacional.