El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego compartió unos memes burlándose del SAT. Este fin de semana, Ricardo Salinas Pliego compartió en su cuenta oficial de Twitter un meme donde se burlaba del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Antes de dormir… y para todos mis amigos empresarios y emprendedores les dejo esta imagen para que se rían 😂😜. pic.twitter.com/ywyxvE8fhH — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 3, 2021

En uno de sus comentarios, Salinas Pliego dijo que estaba en contra del fisco, ya que se lleva hasta 36% de las ganancias. En este sentido, explicó que da al fisco por lo menos un 32% de sus ganancias en ISR. https://twitter.com/RicardoBSalinas/status/1444671083597090818 Hay que recordar que actualmente hay ocho casos del SAT contra Elektra, una empresa de Salinas Pliego. Uno de ellos, por 2,600 millones de pesos de ISR causados en 2006 llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Lo importante es que la decisión de la SCJN podría afectar los otros juicios que, según el SAT, superan los dos mil millones de dólares. Esto se debe a que todos los casos se basan en la misma interpretación agresiva de las leyes por parte de la empresa. A inicios de febrero, en entrevista en el programa Los Periodistas, transmitido en La Octava, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, aseguró que la dependencia que encabeza está disputando a diversas empresas de Grupo Salinas, cuyo principal accionista es Ricardo Salinas Pliego, el pago de 32 mil millones de pesos históricos, sin actualizar por inflación. Así, el adeudo en pesos actuales podría sobrepasar los 40 mil millones de pesos. A finales del año pasado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) desestimó una impugnación de Grupo Elektra, por la cual deberá pagar 1,431 millones de pesos en impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esa fue la tercera vez en 2020 que el TFJA dio un golpe de este tipo al grupo de Ricardo Salinas. El 14 y 21 de octubre la autoridad señaló que la compañía debería pagar dos créditos fiscales de hace más de 10 años. El 28 de enero de este año, la Sala Superior del TFJA desestimó el juicio de nulidad de Elektra para impugnar otra resolución del SAT donde se determinó que la empresa debe 4 mil 916 millones de pesos por ISR omitido en 2011.

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