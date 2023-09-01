La mitad de los jóvenes que egresaron en 2022 del programa lograron insertarse en alguna actividad económica Entre septiembre de 2022 y junio de 2023, 515,123 personas fueron registradas en programa gubernamental Jóvenes Construyendo el Futuro. Durante el año 2022, el presupuesto destinado a este programa ascendió a 21,456 millones de pesos, y para el ejercicio fiscal 2023, se incrementó a más de 23 mil millones de pesos. Sin embargo, el Quinto Informe de Gobierno revela que solo la mitad de los egresados de Jóvenes Construyendo el Futuro logró integrarse a alguna actividad económica el año pasado. La Secretaría del Trabajo (STPS) diseñó la estrategia Mes 13 para facilitar la inserción de los jóvenes aprendices en el mercado laboral una vez que concluyan los 12 meses de capacitación. Algunos de ellos tienen la oportunidad de unirse a una empresa o emprender un negocio. El informe detalla que el 50% de los jóvenes que egresaron en 2022 lograron insertarse en alguna actividad económica. Además, el 41% continuó trabajando, el 9% emprendió un negocio y el 14% se incorporó al sistema educativo. Este programa opera en colaboración con los sectores público y privado con el objetivo de integrar a toda una generación en la economía nacional. La STPS resaltó que ha fortalecido la alianza con el sector empresarial al aumentar la participación de centros de trabajo a nivel nacional. Entre septiembre de 2022 y junio de 2023, más de 226,094 centros de trabajo respaldaron la capacitación de los jóvenes aprendices. En resumen, a pesar de los esfuerzos y el aumento en el presupuesto, solo la mitad de los egresados de Jóvenes Construyendo el Futuro lograron integrarse a la actividad económica el año pasado, según el Quinto Informe de Gobierno, aunque el programa continúa trabajando para mejorar esta cifra y fortalecer su colaboración con el sector empresarial. Además, se destaca que el programa ya ha alcanzado su meta inicial de beneficiar a 2.3 millones de jóvenes.