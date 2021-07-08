Las propuestas quieren reducir de 90 a 5 días el plazo para que se corrija un error detectado en la inspección laboral. Desde hace unas semanas, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) está discutiendo un proyecto que podría cambiar las inspecciones laborales. El objetivo es reducir el tiempo que pasa entre que la inspección laboral detecta un problema y cuando se corrige. El proyecto quiere modificar el artículo 36 del Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones.

ARTÍCULO 36. Con excepción de lo dispuesto en el artículo 40 de este Reglamento, el Inspector del Trabajo, en todas las visitas que realice, otorgará plazos a los patrones que podrán ir desde la aplicación inmediata y observancia permanente, hasta noventa días hábiles para corregir las deficiencias e incumplimientos que se identifiquen para que se realicen las modificaciones necesarias y, en su caso, se exhiba la documentación con que se acredite el cumplimiento de las obligaciones en cualquiera de las materias a que hace referencia el artículo 10 del presente Reglamento. Dichos plazos se fijarán tomando en consideración la rama industrial, tipo y escala económica, grado de riesgo, número de trabajadores, el riesgo que representan para los trabajadores y la dificultad para subsanarlas. En ninguna circunstancia el plazo será menor a treinta días hábiles, salvo en los casos de Peligro o Riesgo Inminente.

Actualmente, este plazo es de 90 días; de acuerdo con la STPS, la integridad física de los trabajadores puede estar en peligro por estos periodos tan largos. La propuesta establece que las empresas deberán corregir las irregularidades detectadas en un plazo de cinco días. Además, los patrones deberán demostrar los documentos que prueben que sí hicieron los cambios necesarios.

Empresas y especialistas ven problemas en la propuesta

Como señala Reforma, el problema principal es que los cambios dejan al patrón en "estado de indefensión". Esto se debe a que el periodo de cinco días es demasiado corto para cumplir con todo lo establecido en las NOM. Estas normas establecen, entre otras cosas, análisis de riesgos, procedimientos de trabajo, capacitación y adiestramiento, exámenes médicos, etc. Por todo esto, empresas como Grupo Bretón y el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil dicen que debe mantenerse el plazo de 90 días. Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana dijo que esta propuesta ha recibido 25 comentarios ante la Conamer, lo que supera por mucho el promedio de un comentario por regulación en lo que va del año. Además, la Coparmex señaló que no se han dado a conocer los resultados de la consulta pública para estas propuestas de reforma; el organismo también recordó que la fecha límite para esto fue el 30 de junio. Con información de Reforma y Milenio https://www.reforma.com/desprotege-a-empresas-cambios-en-inspeccion/gr/ https://www.milenio.com/negocios/coparmex-detecta-regulaciones-afectara-inspecciones-laborares

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