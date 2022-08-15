El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que luego de que el pasado viernes 12 de agosto cerraran sus oficinas en esta ciudad chihuahuense, este lunes regresan las actividades presenciales. El fisco enfatizó en un comunicado que las citas que se perdieron el viernes, serán reprogramadas respetando el orden y el horario que corresponda. Hay que recordar que tras la jornada violenta de este 11 de agosto, un reporte de la fiscalía confirmó que fueron 11 las personas que perdieron la vida en la ciudad chihuahuense. Ante estos hecho de violencia el SAT decidió cerrar su sede de manera indefinida, sin embargo, este lunes 15 de agosto abrirán en su horario normal.