AMLO contradice nuevamente a la SHCP, debido a que se negó a considerar la posibilidad de adquirir más deuda ante posible rebrote del coronavirus El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera de ayer, aseguró que la actual administración ha implementado una estrategia satisfactoria durante la coyuntura actual generada por la pandemia de COVID-19, por lo que descartó la posibilidad de contratar de una nueva deuda en caso de que hubiera un rebrote. Con esto contradijo al subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, quien hace unos días, de cuerdo con sus declaraciones en el Encuentro Digital AMIS, el gobierno decidió guardar la carta del endeudamiento como una segunda línea de defensa, en caso de un posible rebrote en el país por COVID-19. "Descarto esa opción, esa posibilidad. Tenemos finanzas públicas sanas, no va a haber deuda adicional", dijo en la mañanera del martes el presidente. AMLO enfatizó que, las economías que sí adquirieron crédito público quebraron aún así, mientras que México se ha mantenido sin necesidad de contratar deuda pública, por lo que descarta la posibilidad de implementar esta medida ante un posible rebrote por COVID-19. Durante la conferencia mencionó que “llevamos siete semanas con el peso apreciándose, entonces esto también influye en la disminución del monto de deuda. Entonces, no veo ningún riesgo, no se advierte y toco madera, que vaya a haber un rebrote en la pandemia y también toco madera porque no creo que se presente un rebrote económico, es decir, crisis económica”. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/hacienda-considera-adquirir-deuda-en-caso-de-rebrote-de-covid-19/ Con información de el Gobierno Federal.

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