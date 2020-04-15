Para generar o actualizar la contraseña del SAT solo necesitarás una identificación oficial y podrás hacer el trámite desde un celular o una computadora Ya lo sabemos: la idea es que la gente no salga de casa y se mantenga la sana distancia para reducir el número de contagios de Covid-19. Con eso en mente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha tomado medidas para evitar conglomeraciones y ha dado pocas citas para la generación y actualización de contraseñas. Ahora, el SAT lanzó la página web SAT-ID (https://satid.sat.gob.mx) para facilitar al contribuyente la generación y actualización de su contraseña. Ahora puede hacerse este trámite desde su casa, en teléfono móvil o en computadora. Antes de que el SAT lanzara esta herramienta, para crear o actualizar la contraseña en línea necesitabas contar con la firma electrónica vigente.
Proceso
Para registrarte y usar esta herramienta debes contar con alguna identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte y/o cédula profesional). Una vez hecho el registro, se te otorgará un número de folio que se generará al momento (importante anotarlo y guardarlo); con él podrás dar seguimiento al tramite que desees realizar. Durante los siguientes tres días hábiles te llegará una respuesta en el medio de contacto que hayas dado de alta: por medio de SMS o correo electrónico. Dale clic a la liga que te habrán enviado, ingresa el número de folio, tu RFC y tu nueva contraseña. Al finalizar, a través de la página web SAT-ID, se te confirmará la generación o renovación de tu contraseña. Para mayor información, puedes contactar al SAT por estos canales:
• Portal del SAT: sat.gob.mx • Números telefónicos MarcaSAT, desde la CDMX y el resto del país: 55 627 22 728; Estados Unidos y Canadá: 877 44 88 728; resto del mundo: 874 2873 803.
¿Para qué sirve la contraseña?
La contraseña es un mecanismo de acceso, que al unirse con tu RFC te permite acceder a diversas aplicaciones y servicios del SAT en internet. Algunos de estos servicios son:
- Portal privado del contribuyente
- Declaraciones y Pagos (DyP)
- Declaraciones informativas de razones por las cuales no se realiza el pago (Avisos en cero)
- Declaración Informativa Múltiple
- Envío de declaraciones anuales
- DeclaraSAT en línea
- Declaraciones de corrección de datos
- Consulta de transacciones
- Consulta de comprobantes en papel aprobados.
- Envío de solicitudes para la generación de Certificados de Sello Digital para Factura Electrónica.
- Descarga de Certificados de Sello Digital, así como de Firma Electrónica Avanzada
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