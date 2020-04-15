Para generar o actualizar la contraseña del SAT solo necesitarás una identificación oficial y podrás hacer el trámite desde un celular o una computadora Ya lo sabemos: la idea es que la gente no sa...

Para generar o actualizar la contraseña del SAT solo necesitarás una identificación oficial y podrás hacer el trámite desde un celular o una computadora Ya lo sabemos: la idea es que la gente no salga de casa y se mantenga la sana distancia para reducir el número de contagios de Covid-19. Con eso en mente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha tomado medidas para evitar conglomeraciones y ha dado pocas citas para la generación y actualización de contraseñas. Ahora, el SAT lanzó la página web SAT-ID (https://satid.sat.gob.mx) para facilitar al contribuyente la generación y actualización de su contraseña. Ahora puede hacerse este trámite desde su casa, en teléfono móvil o en computadora. Antes de que el SAT lanzara esta herramienta, para crear o actualizar la contraseña en línea necesitabas contar con la firma electrónica vigente.

Proceso

Para registrarte y usar esta herramienta debes contar con alguna identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte y/o cédula profesional). Una vez hecho el registro, se te otorgará un número de folio que se generará al momento (importante anotarlo y guardarlo); con él podrás dar seguimiento al tramite que desees realizar. Durante los siguientes tres días hábiles te llegará una respuesta en el medio de contacto que hayas dado de alta: por medio de SMS o correo electrónico. Dale clic a la liga que te habrán enviado, ingresa el número de folio, tu RFC y tu nueva contraseña. Al finalizar, a través de la página web SAT-ID, se te confirmará la generación o renovación de tu contraseña. Para mayor información, puedes contactar al SAT por estos canales:

• Portal del SAT: sat.gob.mx • Números telefónicos MarcaSAT, desde la CDMX y el resto del país: 55 627 22 728; Estados Unidos y Canadá: 877 44 88 728; resto del mundo: 874 2873 803.

¿Para qué sirve la contraseña?

La contraseña es un mecanismo de acceso, que al unirse con tu RFC te permite acceder a diversas aplicaciones y servicios del SAT en internet. Algunos de estos servicios son:

Portal privado del contribuyente

Declaraciones y Pagos (DyP)

Declaraciones informativas de razones por las cuales no se realiza el pago (Avisos en cero)

Declaración Informativa Múltiple

Envío de declaraciones anuales

DeclaraSAT en línea

Declaraciones de corrección de datos

Consulta de transacciones

Consulta de comprobantes en papel aprobados.

Envío de solicitudes para la generación de Certificados de Sello Digital para Factura Electrónica.

Descarga de Certificados de Sello Digital, así como de Firma Electrónica Avanzada

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