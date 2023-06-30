AMLO envió la propuesta de nombramiento de 71 magistrados de Sala Regional del TFJA, para que sean ratificados por un periodo inicial de 10 años El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) es el órgano autónomo que resuelve, en primera instancia, las disputas entre particulares y las autoridades mexicanas. Actualmente, el TFJA tiene más de 50 plazas de magistrados regionales vacantes. Por eso, el presidente Andrés Manuel López Obrador recientemente envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la propuesta de nombramiento de 71 magistrados de Sala Regional del TFJA, para que sean ratificados por un periodo inicial de 10 años. De acuerdo con Reforma, se trata de casi el 40 por ciento de las 181 plazas de magistrados regionales, de las cuales, más de 50 estaban vacantes al cierre de 2022. En décadas pasadas, el PRI y el PAN también se repartían estos puestos. Pero esta es la designación más numerosa que se ha hecho, luego de más de cuatro años en los que el Ejecutivo no atendió 28 oficios del TJFA para informarle de vacantes que han sido cubiertas por secretarios. Reforma indicó que en la propuesta de magistrados, entre otros, se encuentran los siguientes funcionarios:

De los nominados, 31 laboran en dependencias del Ejecutivo federal, destacando las secretarías de Gobernación y Hacienda, así como la Consejería Jurídica, que colocarán a 22 funcionarios.

La lista incluye, además, a seis funcionarios o ex funcionarios del Gobierno y órganos de Tabasco, durante el periodo en que Adán Augusto López fue gobernador.

Al TFJA irán el titular de la Fiscalía General de Justicia Militar, General Miguel Carrasco; las abogadas generales de la Secretaría de Salud y del Instituto Politécnico Nacional, Maricela Lecuona y María de los Angeles Jasso, así como funcionarios de las Secretarías de Seguridad Pública y Ciudadana, Función Pública, Profeco y Conagua.

Reforma señaló que muchos nominados no tienen experiencia en materia administrativa, o la tienen sólo en uno de los múltiples temas que revisa el TFJA. Además, aclaró que si bien llegarán de dependencias controladas por Morena, también un número importante tiene una larga carrera en el Gobierno, desde sexenios previos. De los 71 designados, sólo 19 son personal de carrera del TFJA, entre ellos ocho magistrados que serán ratificados por 10 años más, así como tres asesores del actual presidente, Guillermo Valls.