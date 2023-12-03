La empresa moderna no solo debe abrazar la tecnología, sino que la incorpora como un componente integral de su ADN, un catalizador constante de eficiencia y crecimiento, señala el especialista Ósca...

La empresa moderna no solo debe abrazar la tecnología, sino que la incorpora como un componente integral de su ADN, un catalizador constante de eficiencia y crecimiento, señala el especialista Óscar López

La acelerada evolución tecnológica ha colocado a las empresas mexicanas en un escenario donde la capacidad de adaptarse y anticiparse se ha vuelto tan crucial como la calidad de sus productos o servicios. En este panorama dinámico, la transformación digital surge como la brújula que orienta a las organizaciones hacia un futuro lleno de oportunidades, en el que una visión estratégica y las herramientas tecnológicas se convierten en el epicentro del cambio y la evolución.

Es aquí donde las empresas deben enfocar sus esfuerzos para no solo subsistir, sino para prosperar en el horizonte del 2024. Y es que actualmente la narrativa digital no debe limitarse a la adopción de tecnologías aisladas, sino a una metamorfosis profunda en la cultura organizacional; a un compromiso con la agilidad, la innovación constante y la capacidad de respuesta. En suma, la empresa moderna no solo debe abrazar la tecnología, sino que la incorpora como un componente integral de su ADN, un catalizador constante de eficiencia y crecimiento.

En este viaje, la mirada hacia las tendencias tecnológicas se convierte en una necesidad estratégica, no solo como una respuesta a los cambios, sino como una anticipación a las demandas que el futuro inminente impondrá, como lo es la Inteligencia Artificial (IA), la Nube y el software empresarial. Estos no son simplemente elementos aislados; son los pilares sobre los cuales se construye la próxima era empresarial, como podemos ver a continuación:

1. La Inteligencia Artificial (IA) impactará más allá

La IA ha emergido como un pilar crucial en la contabilidad empresarial, transformando significativamente las operaciones contables en 2023. Su integración ha capacitado a los contadores para automatizar tareas rutinarias, perfeccionar la entrada de datos y ofrecer análisis predictivos, desde la detección de fraudes hasta la generación automática de informes financieros. Este fenómeno tecnológico se posiciona como una herramienta indispensable para los profesionales contables, redefiniendo la eficiencia en el tejido mismo de la innovación empresarial.

A medida que esta tendencia evoluciona, en 2024 los contadores se centrarán cada vez más en tareas estratégicas, como la planificación fiscal y financiera, aumentando así la eficiencia y el valor agregado a las empresas y clientes. Este avance tecnológico no solo cambiará la forma en que se realiza la contabilidad, sino que también tendrá un impacto significativo en las auditorías, donde los algoritmos de IA mejorarán la eficiencia de los procesos y conducirán a auditorías más detalladas y rigurosas.

2. La Nube aumentará su poder en el “cielo” de la red

En el tejido empresarial actual, el almacenamiento en la Nube ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad estratégica. Empresas de diversas escalas y sectores reconocen la agilidad y eficiencia que este paradigma ofrece, permitiendo una gestión más dinámica de la información y liberando al personal de tareas operativas. La multiplicidad de opciones, desde la accesibilidad de la nube pública hasta el control riguroso de la nube privada, brinda a las empresas la flexibilidad de adaptar su infraestructura digital a sus necesidades específicas.

No obstante, este viaje hacia la Nube no es solo una cuestión de eficiencia, sino también de seguridad. El 2024 se proyecta como un periodo donde las empresas, más allá de buscar simplemente opciones de almacenamiento, pondrán un énfasis considerable en la robustez de las medidas de seguridad cloud. Con la conectividad en línea facilitando la colaboración y el flujo de información, la seguridad se convierte en una prioridad clave. Así, en un futuro cercano, las empresas se esforzarán por encontrar un equilibrio óptimo entre eficiencia, colaboración y protección de datos en un entorno empresarial cada vez más digital.

3. Elsoftware como motor dinámico de MiPyMEs

Actualmente, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) se erigen como pilares esenciales para la economía, desempeñando un papel vital en la generación de empleo y el crecimiento económico. Ahora, para mantenerse competitivos, estos negocios vitales deben reconocer la importancia de adoptar tecnologías, desde software contable hasta soluciones de gestión integral, que les ayuden a afrontar los retos venideros y prosperar en un entorno cada vez más digitalizado.

De esta manera, para el próximo año, la adopción estratégica de software administrativo se vislumbra como un componente fundamental para su desarrollo, proporcionando una base tecnológica sólida para lograr la eficiencia operativa, una toma de decisiones basada en datos y el cumplimiento normativo.

En conclusión, en la era empresarial del 2024 la transformación digital se alza como faro para la supervivencia y el éxito de las empresas en México. En este escenario la incorporación de la IA seguirá redefiniendo la contabilidad, la Nube se posicionará aún más como una fuente de agilidad y eficiencia, pero con un enfoque creciente en la seguridad, y el software empresarial propulsará a las MiPyMEs hacia la eficiencia operativa y la toma de decisiones basada en datos. Sin duda, veremos un año significativo lleno de desafíos y grandes oportunidades empresariales.

PorÓscar López, Líder de Innovación enCONTPAQi®, la compañía líder en el desarrollo de software empresarial y contable.